Un nouveau quartier va sortir de terre à Neder-over-Hembeek

Le projet actuellement à l’enquête publique en bordure du parc de Laeken et du pont Van Praet inclut notamment la construction d’une école secondaire de 700 élèves, une salle de sport, une de spectacles, une crèche, 112 logements, des commerces, un parking couvert et un parc urbain.

En 2021 déjà, la riche Régie foncière de la Ville de Bruxelles avait lancé un appel à projets pour le développement de la première tranche du masterplan cadrant l’urbanisation de la ZIR (Zone d’intérêt régional) Van Praet, bordant l’avenue des Croix de Guerre, entre Bruxelles-Ville et Neder-over-Hembeek.

À la suite d’un marché public de services intégrant un concours, c’est l’association momentanée réunissant notamment les architectes des bureaux 51N4E, V+ et TRANS qui a été retenue pour dessiner cette première tranche qui cadre le développement futur des zones 2a, 2b et 4 du plan directeur de ce masterplan régional stratégique.

Cet important projet urbain est à l’enquête publique jusqu’à la semaine prochaine. La Commission de concertation est d’ores et déjà programmée le 7 novembre.

Copieux programme mixte

Près de 23.000 m2 d’équipements collectifs, 13.718 m2 de logements et 825 m2 de commerces sont au programme. Un principe important est défendu par les concepteurs : ce sont les espaces non bâtis – à savoir un parc, un jardin pédagogique, des cours, des parvis, une rue et le bois existant (Moerasbos) – qui formeront l’épine dorsale de l’ensemble du projet bâti. Leurs bons développements contribueront à l’attractivité du futur quartier-tampon et permettront une densification qualitative, insistent les architectes.

Commerces et logements et crèche bordant le bois du Moeras. © 51N4E/V+/TRANS Architects

Des écoles qui articulent la diversité du quartier

Par leur programme et leur architecture caractéristique, les nouveaux bâtiments publics viendront accentuer et intensifier la qualité et la diversité du nouveau quartier. Sur l’avenue, en tête de proue, l’école secondaire supérieure couplée au théâtre au rez-de-chaussée et à la salle de sport en toiture forme l’icône publique du projet.

Depuis l’avenue, l’accès à l’école secondaire supérieure (300 élèves) se fait par le parvis en face de l’entrée de l’école fondamentale. Ce petit parvis planté deviendra un espace public d’accueil pour les étudiants, mais également pour les personnes voulant accéder à la salle de théâtre ou à la salle de sport. L’entrée vers l’école secondaire inférieure (400 élèves) se fait depuis un petit parvis logé entre un immeuble de logements et l’école. Les deux cours de l’école au rez-de-chaussée seront en lien direct avec le jardin pédagogique, le tout en pleine terre.

Le jardin intérieur de la crèche. © 51N4E/V+/TRANS Architects

Un quartier de logements identifiable

L’ambition des concepteurs est de regrouper les logements de manière compacte autour d’une cour plantée pour maximiser le potentiel d’un jardin sur le reste du site. Quatre volumes développant un total de 112 logements forment ce “micro îlot” résidentiel. Un premier volume de huit niveaux hors sol fera face à la station de tramway. Un deuxième en sept niveaux s’alignera à la façade de l’école élémentaire. Vers le jardin, un volume de trois niveaux ouvrira la vue sur le parc pour les deux premiers volumes ainsi que pour le volume donnant sur la nouvelle rue (cinq niveaux).

Cette échelle de volumes et leur diversité typologique (double hauteur, terrasse en coin, balcon) seront la trame d’ensemble. Un rez-de-chaussée multiorienté et très vitré sera animé par des commerces de proximité. Quartier résidentiel et crèche (56 enfants) s’ouvriront sur le paysage existant (dont le Moerasbos), préservé, renforcé et ouvert à tous par des cheminements.