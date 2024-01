Un nouveau projet pour la reconfiguration quartier Léopold à Namur

Le nouveau projet de la société Besix en vue de la reconfiguration du quartier Léopold, à Namur, sera soumis à enquête publique du 16 janvier au 14 février, a indiqué mardi la capitale wallonne.

La demande de permis intégré portant sur le pôle multifonctionnel a été déclarée complète et recevable par la Wallonie le 18 décembre. La prochaine étape est donc celle de l’enquête publique.

En mai 2023, Besix avait retiré sa demande de permis à la suite de divers critiques reçues dans le cadre de l’enquête publique. Pour l’heure, on ne sait pas encore comment a évolué le projet depuis.

Tel que présenté, le projet porte toujours sur la création d’une surface commerciale nette de 14.256 mètres carrés, de 3.650 mètres carrés dédiés aux services et aux loisirs, de 8.460 mètres carrés affectés à des bureaux, de 122 logements et de 824 emplacements de parkings souterrains. Le tout, avec en parallèle l’aménagement d’espaces publics, la modification et la suppression de voiries communales,

Lors de la dernière enquête publique en date, l’Observatoire du commerce de Wallonie avait indiqué que trop de surfaces commerciales de moins de 200 mètres carrés étaient envisagées, ce qui induisait une forte concurrence pour les commerces existants du centre-ville. La Ville de Namur avait aussi reçu une centaine de critiques, que cela soit sur le plan commercial, environnemental et patrimonial ou encore concernant la mobilité dans le quartier.