Un important projet sur la Grand-Place de Bruxelles à l’enquête publique

Prowinko Belgique vient de remettre à l’enquête publique son important projet de rénovation bordant la Grand-Place de Bruxelles, récalé dans sa version précédente.

Porté par Prowinko Belgique – ou plus exactement par sa filiale Immo Grand-Place 5-7 récemment créée à cet effet –, le projet immobilier qui est à l’enquête publique jusqu’au 7 septembre inclus est intéressant à plus d’un titre.

S’il a pignon sur rue aux n°5, 6 et 7 de la place la plus en vue de la capitale, il s’imbrique largement dans le tissu bâti connexe, avec une façade émergeant dans la rue de la Tête d’Or voisine et se répand via l’intérieur d’îlot jusqu’à la rue du Midi (n°8-18).

Un important volume trop longtemps sous-exploité

En tout, c’est une superficie brute imbriquée totale de plus de 10.000 m2 qui est concernée. Passé les façades historiques classées, le travail de réhabilitation de l’important volume tapi concerné est donc un vrai casse-tête pour architectes s’il faut remettre l’ensemble labyrinthique aux normes actuelles et au goût du jour. Plusieurs s’y sont d’ailleurs cassé les dents depuis 10 ans, sollicités par autant d’acquéreurs potentiels successifs qui ont jeté l’éponge suite à la mise en vente du bien par son propriétaire historique, la banque CBC, qui a quitté les lieux depuis 2018 déjà.

La seule image en 3D du futur projet met surtout en lumière l’aménagement d’une partie du labyrithe de toitures disponibles, qui a grand besoin d’être globalement repensé. © Prowinko

Depuis lors, le site a cumulé les occupations provisoires pour certaines parties. Le rez-de-chaussée et une partie du sous-sol de l’immeuble Grand-Place n°5 et 7 sont loués à Exhibition HUB. La surface commerciale du Grand Place n°6 est elle louée à la SA Verhulst Mediasport, qui loue également une partie du premier étage et du second étage de ce même bâtiment pour des cocktails et réceptions. L’immeuble de la rue du Midi n°8 a pour sa part été mis gratuitement à disposition de la Sister’s House, gérée par la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés.

Aujourd’hui, c’est Prowinko qui remet son projet remanié en vitrine, en espérant décrocher enfin un permis. Il est grand temps, certains se désolant de voir cet imposant morceau de la Grand-Place en gestation depuis près d’une décennie suite à l’annonce du déménagement définitif du siège bruxellois de la banque CBC.

Permis d’urbanisme minimal mais complexe

Dans sa demande de permis d’urbanisme, contrairement à ses prédécesseurs qui avaient notamment projeté de développer un hôtel sur le site, Prowinko, sans doute échaudé par les refus précédents, évoque juste – sans même citer le nom d’un architecte – la rénovation de l’ensemble de bureaux existant, communs compris (9.400 m2), et de ses parkings couverts (14 voitures et 6 motos), en y ajoutant bien sûr en façade les deux surfaces commerciales et une surface dédiée au restaurant accessible par la rue du Midi (647 m2 au total), qui restera ouvert toute la semaine, dimanche compris.

Derrière les célèbres façades classées, le labyrinthe de bureaux enchâssés à rénover s’étend de la Grand-Place à la rue du Midi (voir la ventilation en toiture) et offre quelque 10.000 mètres carrés de surface bâtie en intérieur d’ilot. © Prowinko

Cette rénovation estime le nombre d’occupants journaliers sur le site, après transformations, à 519 personnes (297 travailleurs et 222 visiteurs).

Les dossiers détaillés sont disponibles en ligne depuis ce lundi matin. Parmi les points les plus intéressants du projet de rénovation des bureaux, on relèvera en vrac la création d’un puits de lumière naturelle central sur quatre étages entraînant le percement de la toiture du bâtiment rue du Midi n°8-12, l’installation de toitures vertes, de terrasses (1.500 m2 au total), la récupération de l’eau de pluie (citerne et bassin d’orage), l’installation d’un parking vélo de 41 emplacements et l’implantation de bornes de rechargement électrique pour tous les emplacements pour voiture. Des patios latéraux végétalisés seront également agrandis ou créés.

La façade du n°3 de la rue de la Tête d’or sera également modifiée au rez-de-chaussée avec l’objectif de rétablir le rythme des 3 travées que l’on retrouve aux étages et qui avait été supprimé pour créer un garage.