Home Invest Belgium franchit une étape décisive en signant un accord de principe avec Cityforward pour la construction de 800 logements durables au cœur du quartier européen de Bruxelles.

Le projet Cityforward, un projet d’envergure qui s’étend sur 75.000 m², vise à redynamiser le quartier européen, actuellement dominé par des bureaux. L’objectif à terme: intégrer des logements accessibles, des espaces verts et des commerces de proximité. En s’emparant ce projet immobilier stratégique, Home Invest Belgium consolide sa place de leader sur le marché résidentiel belge.

Nous avons discuté des détails de ce projet avec le CEO de Home Invest Belgium, Preben Bruggeman. Décryptage des ambitions et des défis de cette transformation urbaine.

Des logements durables et accessibles

Pouvez-vous nous résumer en quelques mots l’ambition du projet Cityforward et le rôle de Home Invest Belgium dans sa réalisation?

L’ambition du projet Cityforward est de créer un nouveau quartier européen dynamique en mêlant bureaux, logements résidentiels et commerces. Le rôle de Home Invest Belgium est de développer toute la partie résidentielle. À terme, on souhaite bâtir un ensemble de 800 appartements durables dans le quartier. Ce projet, qui s’étendra sur 7 à 9 ans, vise à transformer un quartier actuellement dominé par les bureaux et déserté le soir et le week-end. Cityforward veut insuffler une nouvelle vie à cet espace urbain.

Home Invest Belgium est le seul groupe qui a les capacités de réaliser ce projet

Et quelles seront les principales caractéristiques des logements qui seront construits?

Les détails du projet sont encore à préciser. Mais l’objectif est d’offrir un mix d’appartements durables à des prix abordables et de pouvoir y accueillir divers profils de familles. Les programmes doivent néanmoins encore être définis. D’autant que la plupart des sites sont toujours occupés par la Commission européenne, et que les demandes de permis doivent encore être introduites.

Quelles normes environnementales et certifications Home Invest Belgium a-t-il décidé de suivre pour garantir la durabilité du projet?

Home Invest Belgium vise un niveau de performance énergétique PEB A, dans la mesure du possible.

En tant que premier acteur du marché résidentiel locatif en Belgique, Home Invest Belgium constate clairement une augmentation de la demande pour des appartements avec terrasse. C’est un critère très important pour les locataires. L’objectif est donc d’intégrer des terrasses et des espaces verts partagés, afin d’améliorer le cadre et la qualité de vie. On espère, in fine, pouvoir offrir une terrasse par appartement. Mais on doit encore analyser la typologie des immeubles et avoir des discussions avec les administrations.

Une mixité sociale renforcée

Est-ce que vous avez une stratégie pour diversifier les profils et éviter une gentrification excessive?

Nous sommes en train d’établir une charte de durabilité pour pouvoir notamment encourager cette mixité. Le quartier peut sembler « élitiste » à ce jour vue l’absence de logements à cet endroit. On a surtout des institutions européennes et des corporates.

Cityforward veut insuffler une nouvelle vie au quartier européen

Faire partie de ce projet, quel est votre plus grand défi?

Je suis ravi qu’Home Invest Belgium puisse participer à ce projet, qui représente la plus grande transaction et le plus ambitieux projet résidentiel jamais réalisé en Belgique. C’est un véritable « game changer » pour la ville de Bruxelles. Il va vraiment y avoir un impact positif sur l’offre et la qualité des logements dans l’un des quartiers les plus stratégiques de la capitale. Dans de nombreux pays, un projet de cette envergure susciterait une forte compétition. Mais en Belgique, Home Invest Belgium est le seul groupe qui a les capacités de réaliser ce projet.

Quel avenir pour l’immobilier résidentiel à Bruxelles?

Comment est-ce que vous percevez l’avenir de l’immobilier résidentiel à Bruxelles dans les prochaines années?

Le rôle d’Home Invest Belgium est de répondre à la pénurie de logements. Le besoin est bien réel, et nous allons essayer d’y répondre avec des logements qualitatifs. C’est notre métier, c’est notre mission. On ne peut pas changer tout le marché immobilier bruxellois. Mais à notre échelle, nous essayons de faire bouger les choses. Je pense qu’on peut faire une différence. Avec ce projet, Home Invest Belgium vise à améliorer l’équilibre social de l’offre locative bruxelloise et, grâce aux équipements publics prévus, contribuer à la qualité de vie dans le quartier européen.