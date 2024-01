Un étang de baignade bientôt accessible à Bruxelles

Les travaux d’aménagement d’un étang de baignade, sur le site de Neerpede à Anderlecht débuteront en 2025. L’ouverture au public est prévue pour l’été 2026, a annoncé vendredi le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron.

Ce chantier concrétisera un des volets du projet d’aménagement du Parc de Neerpede. Le plan opérationnel établi en 2020 par Bruxelles Environnement et la commune d’Anderlecht, pour valoriser l’ensemble du «Pays de Neerpede» – 200 ha à haute valeur paysagère – prévoit une série d’opérations destinées à faire de cette zone un parc régional à vocation naturelle et récréative. Sont ainsi prévus, l’aménagement d’équipements sportifs en dessous du Ring; le retour à la nature des berges du Neerpedebeek; une diversification écologique de la peupleraie; la pose de murs anti-bruit sur le ring, etc.

Le projet de retour à la nature de l’étang dénommé Mayfair et de l’étang Moyen, également prévu a été amendé pour répondre aux conditions fixées par les permis d’urbanisme et d’environnement. Selon un communiqué du ministre Maron, le gouvernement bruxellois a approuvé en décembre dernier les principes de gestion de la future zone de baignade en plein air, intégrée au projet. La végétalisation des plans d’eau concernera l’étang Mayfair, mais aussi les bassins d’orage et les berges de l’Etang moyen. Un tiers de cet étang sera transformé en zone baignade naturelle. Le reste accueillera des milieux riches en biodiversité: une roselière de 4.500 m² dans la partie centrale et une zone humide à niveau d’eau variable dans la partie ouest.

Quelques aménagements ont déjà été menés fin 2023, comme la remise à ciel ouvert du ru olympique ainsi que l’aménagement de noues et fossés végétalisés par la commune d’Anderlecht, en collaboration avec Bruxelles Environnement.

Il sera accessible de mai à septembre

Les prochaines étapes sont la renaturation du Neerpedebeek, l’aménagement de l’Etang moyen et de ses abords, la construction d’un pavillon d’accueil pour la zone de baignade naturelle et des sanitaires accessibles à tous les usagers du parc, ainsi que le réaménagement en zone de parc de la boucle Marius Renard et de la partie de la drève olympique comprise entre l’étang moyen et l’étang de la Pede. Bruxelles Environnement délèguera la gestion de la zone de baignade à un prestataire spécialisé via un marché public. Une convention Région – Commune fixera les modalités de supervision de cette nouvelle activité pour garantir sa bonne intégration dans le parc notamment sur le plan de la biodiversité et de la mobilité.

De mai à septembre, l’étang de baignade sera accessible, sur réservation, en journée, pour un tarif démocratique, à raison d’un maximum de 225 baigneurs en même temps. Ce nombre maximal pourra toutefois être réduit en fonction des circonstances, notamment lors des premiers mois d’ouverture afin d’assurer l’intégration progressive de cette activité sur le site et d’en limiter l’impact sur le biodiversité. D’octobre à avril, l’étang sera accessible ponctuellement, quelques heures par semaine, aux clubs sportifs bruxellois. Bruxelles Environnement étudiera la possibilité d’élargir cet accès hivernal aux clubs canins.

La qualité des eaux sera régulièrement contrôlée, ainsi que l’impact du projet sur la biodiversité. Les modalités d’exploitation de la zone de baignade pourront, si nécessaire, évoluer en fonction de l’évaluation sur le terrain.

Le coût de l’ensemble du projet est actuellement estimé à 9.265.000 euros.