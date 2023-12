Un accord européen pour doper la rénovation énergétique des bâtiments

Le Parlement européen et les États membres ont trouvé jeudi un accord pour accélérer les chantiers de rénovation énergétique et arriver à un parc immobilier entièrement « zéro émission » d’ici 2050 dans l’UE.

L’accord prévoit qu’à partir de 2030, tous les nouveaux bâtiments soient neutres en carbone, grâce à une consommation modérée et le recours à des énergies décarbonées. Les bâtiments neufs occupés ou détenus par les autorités publiques devront être à zéro émission à partir de 2028. Les bâtiments existants, eux, devront être transformés pour devenir à zéro émission d’ici 2050. « C’est un pas de plus vers l’objectif de l’UE de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050. Aujourd’hui est un bon jour pour les citoyens, notre économie et notre planète », a salué la ministre espagnole de la Transition écologique Teresa Ribera, dont le pays assure la présidence semestrielle du Conseil de l’UE. « Les bâtiments sont responsables de plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE. Grâce à cet accord, nous pourrons améliorer la performance énergétique des bâtiments, réduire les émissions et lutter contre la pauvreté énergétique », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

L’énergie gaspillée, c’est de l’argent gaspillé

« L’énergie gaspillée, c’est de l’argent gaspillé en factures. Nous devons aider les citoyens à économiser de l’argent et les protéger contre les prix volatils de l’énergie (…) nous avons choisi une voie qui peut réduire les factures d’énergie pour tous, propriétaires et locataires », a déclaré l’eurodéputé irlandais Ciarán Cuffe (Verts), rapporteur du texte. Pour les bâtiments résidentiels, les États membres devront mettre en place des mesures pour assurer une réduction de la consommation énergétique d’au moins 16% d’ici 2030 et d’au moins 20 à 22% d’ici 2035.

Rénover des bâtiments non résidentiels

Les États membres devront rénover les 16% des bâtiments non résidentiels les moins performants d’ici 2030 et, d’ici 2033, 26% des moins performants à travers des exigences minimales de performance énergétique. « Si cela est techniquement et économiquement adapté », les États membres devront déployer progressivement des installations solaires dans les bâtiments publics et non résidentiels, en fonction de leur taille, et dans tous les nouveaux bâtiments résidentiels d’ici 2030, indique le Parlement européen. Le texte, élément-clé du plan climat européen, prévoit aussi de supprimer complètement les chaudières à combustibles fossiles d’ici 2040. « Les États membres devront également cesser de subventionner les chaudières à combustibles fossiles autonomes à partir de 2025 », est-il précisé. Des exceptions aux règles sont possibles pour les bâtiments agricoles et historiques, les églises et les lieux de culte. L’accord devra encore être formellement approuvé par le Parlement et le Conseil (Etats membres).