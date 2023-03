Tour & Taxis s’offre un centre de padel d’envergure internationale

La demande de permis d’urbanisme visant à loger un centre d’apprentissage et de pratique du padel dans une partie des entrepôts (Sheds) existants sur le site de Tour & Taxis est déposée. Le projet est actuellement à l’enquête publique.

Le projet porté par la jeune ASBL Tour & Taxis Padel Club Brussels est à l’enquête publique jusqu’au 20 avril. Il vise à modifier l’affectation du bâtiment A des Sheds, directement voisin de l’Entrepôt royal, et d’y installer sur quelque 18.000 m2 une immense salle de sport couverte destinée en priorité à l’apprentissage et à la pratique du padel. Dès délivrance du permis d’urbanisme – le 34e déposé sur le site de Tour & Taxis –, l’ASBL deviendra locataire et gestionnaire des lieux, propriété de Nextensa.



Selon ses concepteurs, le futur centre d’entraînement serait ancré dans le quartier et servirait d’académie et d’école pour initier les jeunes du quartier à la pratique de ce nouveau sport en plein essor. Mais l’ambition du futur centre est également de devenir, en partenariat avec les fédérations francophone et flamande de padel, le centre national d’excellence, de formation et d’entrainement des équipes nationales.



Outre la pratique du padel, le centre ferait également la part belle à six autres sports en salle, à savoir le football, le hockey, le basket, le volley, le badminton et le netball.



Le lieu accueillerait également les préqualifications et qualifications (200 meilleurs jeunes du monde) du Brussels Padel Open (World Padel Tour).

Infrastructure de taille



Pour abriter toutes ces fonctions, le projet ambitionne de créer, au cœur de l’actuelle salle 4 des Sheds, huit terrains de padel situés au rez-de-chaussée, un espace lounge de 150 m2 (rez-de-chaussée et mezzanine), ainsi que des vestiaires et des sanitaires (communs avec d’autres occupants) situés en sous-sol. La jauge maximale d’occupation visée est de 300 personnes.



Les aménagements intérieurs ne sont pas soumis à permis et ne sont donc pas inclus sur les plans de demande de permis. L’affectation et la destination (équipement d’intérêt collectif) des locaux reste en effet inchangée et les travaux nécessaires à l’installation du futur centre sportif polyvalent se limitent à des travaux de cloisonnement (fermeture de sept baies et placement d’une double porte), à l’aménagement des terrains (revêtements et parois) et la pose d’une structure en bois supportant une plateforme permettant d’accueillir les spectateurs.

Les huit terrains seront réalisés sur base d’une structure préfabriquée composée d’un tapis et de parois à visser sur la dalle de sol existante (structure démontable). La présence de vestiaires et de sanitaires au sous-sol entraîne toutefois une augmentation de la superficie de plancher.



En 2020 déjà, un permis avait été octroyé pour l’aménagement d’un local vélos de 640 places au sous-sol. Les travaux d’aménagement de ce local sont actuellement en voie d’achèvement.