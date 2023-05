Securex entre dans le capital du promoteur immobilier belge BVI.EU

En rentrant au capital de BVI.EU, Securex permet au promoteur immobilier flamand BVI.EU de poursuivre sa croissance rapide en Belgique et à l’étranger.

Pour poursuivre sereinement sa croissance rapide en Belgique et à l’étranger (France, Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg), le promoteur immobilier BVI.EU spécialisé dans le développement parcs d’activités mixtes (semi-industriels et commerciaux) clé-sur-porte, avait besoin de cash.

C’est la raison qui a poussé Michel Meers, le fondateur et actionnaire historique unique de la société de Kontich depuis 1999, d’ouvrir son capital au groupe Securex. L’acteur international dans le domaine de l’administration sociale et des ressources humaines a déjà collaboré à plusieurs reprises ces dernières années avec la société de promotion en jouant le rôle de partenaire financier ad hoc dans plusieurs parcs d’activités développés par BVI.EU en Belgique pour les PME, un segment de clientèle commun aux deux entreprises quasi dans les mêmes pays.

«Nous avons connu une forte croissance ces dernières années et nous voulons continuer à le faire de manière durable, tant au niveau national qu’international. Le partenariat avec Securex nous apporte une nouvelle injection de capital et de savoir-faire», précise Jurgen Mesens, le nouveau CEO de BVI.EU.

«Nous ciblons tous deux les PME et les entrepreneurs, nous voulons tous deux nous développer davantage au niveau européen et nous serons en mesure d’offrir à nos clients respectifs un ensemble de services encore plus riche grâce à cette collaboration», renchérit celui de Securex, Filip Baptist.