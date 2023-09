La RTBF Namur relogée sur le site d’Harscamp

Le bail de longue durée – sous forme d’emphytéose – du site d’Harscamp par la RTBF pour y reloger son siège namurois était sur la table du gouvernement wallon ce jeudi. C’est la Région wallonne qui est propriétaire du domaine depuis 2016.

Le déménagement de la RTBF Namur de ses anciens locaux étriqués et peu fonctionnels de l’avenue Golenvaux n’est pas une surprise. La Province, qui en est propriétaire, veut vendre ce bâtiment et a fixé l’échéance de la convention de mise à disposition en 2030. Celui-ci date de la fin des années 1960 et est difficilement modulable pour les besoins de son occupant historique.

Le choix porté par la RTBF d’un déménagement sur le site voisin du domaine d’Harscamp et ses multiples dépendances fait donc sens en termes d’espaces disponibles et d’emplacement stratégique. En outre, c’est la Région wallonne qui est propriétaire depuis exactement 7 ans de cet ensemble immobilier historique idéalement situé le long du boulevard Isabelle Brunell, à l’une des entrées principales du quartier du Grognon.

Accord imminent

Ce jeudi, le gouvernement wallon a officiellement mandaté Adrien Dolimont (MR), le ministre du Budget et des Finances en charge de la Gestion immobilière, pour négocier avec la RTBF les diverses modalités et procédures ad hoc visant à mettre à disposition le site d’Harscamp via la concession d’une emphytéose de 66 ans et lui revenir pour la présentation des résultats de la négociation avant décision finale. Selon le ministre de tutelle, qui soutient le projet, «l’opération est un bel exemple d’accord win-win qui va offrir une nouvelle mission à vocation publique et moderne à ces bâtiments tout en maintenant le site ouvert aux acteurs et citoyens».

Projet audio-visuel global et faisabilité

Le site visé accueille actuellement l’école d’Administration Publique (EAP), une garderie (ASBL SONEFA) et une maison de repos, la gestion étant assurée par le CPAS de Namur jusqu’au déménagement de la maison de repos confirmée fin de ce mois.

© DR

La RTBF est porteuse d’un projet baptisé Pôle Média Namur en partenariat avec Bouké (Canal C), le média TV de proximité namurois, et le Master en Architecture transmédia de la Haute Ecole Albert Jacquard (HEAJ). Leur souhait commun est de rassembler dans une même implantation namuroise centralisée leurs espaces de travail et/ou de formation et leurs outils de production. DreamWall, la filiale joint-venture entre la RTBF et le groupe Dupuis, est également partie prenante.

Le Conseil d’administration de la RTBF vient de donner son aval au projet, notamment sur base d’un rapport d’évaluation préalable de faisabilité du projet du point de vue patrimonial réalisé par l’AWAP. Le site repris au Plan de secteur en «zone de services publics et d’équipement communautaire» est compatible avec une réaffectation en Pôle Média de service public. Deux bâtiments du site sont classés: l’église Notre-Dame, désacralisée, et l’aile sud. Par contre, les bâtiments libérés tout prochainement par le CPAS devront faire l’objet d’une démolition-reconstruction.

La RTBF emphytéote

La RTBF, via son administrateur délégué, propose de reprendre l’ensemble du site ainsi que sa gestion globale en ce compris les pôles occupés par l’EAP et l’ASBL SONEFA. La Région wallonne devra préalablement négocier avec la RTBF les modalités financières d’une emphytéose de 66 ans. Mais le développement du projet par la RTBF sur le site d’Harscamp, qui sera ouvert en partie au public, ne conditionnera aucune intervention financière directe (subvention) de la Région wallonne.