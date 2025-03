Face à un marché immobilier de plus en plus exigeant, les jeunes Belges repensent leur stratégie d’achat. Plutôt que de passer par la case location, 62 % des 20-35 ans préfèrent rester chez leurs parents avant d’acquérir leur premier bien, selon une étude menée par Ipsos pour Crelan.

La Belgique compte de plus en plus de « Tanguy » selon une étude menée par la banque Crelan. Ainsi, 62 % des jeunes Belges âgés entre 20 et 35 ans vivent encore chez leurs parents avant d’acheter un premier logement, sans passer par la case location. La tendance est en forte hausse par rapport à 2017. Ils étaient alors 45 % à encore vivre chez papa-maman. Cette tendance traduit une nouvelle approche des jeunes face aux difficultés à acquérir un bien immobilier. Cette tranche de la population privilégie l’épargne en restant chez leurs parents. Cela leur permet de se constituer un apport de fonds solide pour limiter l’impact du crédit hypothécaire.

Une accession à la propriété sous perfusion familiale

Malgré la flambée des prix, l’âge moyen d’achat reste stable à 26 ans. La part du salaire consacrée au remboursement d’un emprunt tourne toujours autour de 32 %. Un exploit rendu possible grâce à une entraide familiale accrue, qu’il s’agisse d’un soutien financier ou d’un coup de main pour les travaux et l’emménagement. Six jeunes acheteurs sur dix bénéficient ainsi de cet appui pour accéder à la propriété. « L’accès au logement repose aujourd’hui autant sur l’épargne que sur la solidarité familiale », analyse Geert Maes, Directeur Customer Journey Credits Retail chez Crelan.

La rénovation et le « prêt vert », nouvelles priorités des jeunes propriétaires

Autre évolution marquante : les jeunes propriétaires sont deux fois plus enclins que leurs aînés à souscrire un prêt à la rénovation. 22 % des 20-35 ans y ont eu recours, contre 12 % des 36-50 ans et 7 % des 51-65 ans. Les solutions de financement durables séduisent particulièrement cette génération : 8 % des jeunes acheteurs ont opté pour un prêt vert, contre 4 % en moyenne. Un potentiel encore sous-exploité, puisque 25 % des propriétaires ignorent l’existence de ces dispositifs, rapporte encore l’étude de Crélan.