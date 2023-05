Rendre le logement neuf plus abordable

BNP Paribas Fortis et Matexi s’unissent pour proposer de louer une construction neuve pendant quelques années avant de récupérer une partie des loyers lors de l’acquisition. Un procédé qui permet d’augmenter ses fonds propres et d’élargir les candidats potentiels à l’achat.

Avec la hausse des taux hypothécaires et des coûts de construction, mettre la main sur un bien immobilier neuf devient de plus en plus compliqué. Les prix s’envolent, les taux grimpent à près de 3,5% et l’apport de fonds propres réclamés par les banques suit la même courbe ascendante. Une situation qui a contribué à faire plonger le nombre de crédits hypothécaires depuis le début de l’année et qui a encore fait reculer le nombre d’acquéreurs potentiels.

HappyNest permet de louer une construction neuve avant d’ensuite la racheter après cinq ou six ans.

Pour tenter d’élargir le spectre de candidats à l’achat d’un bien neuf, BNP Paribas et Matexi viennent de lancer la joint-venture HappyNest. Une société qui permet de louer une construction neuve avant d’ensuite la racheter après cinq ou six ans. Si les acquéreurs décident d’acheter le bien – il n’y a aucune obligation, tout comme il n’y a aucune obligation de passer par BNP pour le crédit –, 50 % du loyer payé lors des quatre dernières années sera alors déduit du prix d’achat. De quoi pouvoir se constituer un apport de fonds propres plus conséquent et lever un frein non négligeable auprès des banques.

Une centaine d’unités déjà à louer

Matexi va alimenter dans un premier temps le portefeuille de projets d’HappyNest. Six développements ont été sélectionnés (Vilvorde, Deurne, Machelen, Geel, Houthalen et Hasselt), tous situés en Flandre. Soit une centaine d’unités en cours de construction. « Ces projets ont été sectionnés sur base d’une quinzaine de critères liés à la durabilité, précise Erik Neven, directeur de HappyNest. Nous débutons par la Flandre avant de proposer des logements situés dans toute la Belgique. » L’offre comprend un mix d’appartements et de maisons de deux et trois chambres. Les biens sont loués et vendus au prix du marché. Le prix de vente est fixé lors du contrat de bail, qui peut s’étendre à 3, 6 ou 9 ans. A partir de la cinquième année, le locataire peut décider de devenir propriétaire. Il doit alors souscrire un crédit et rembourser HappyNest, qui a fait office d’intermédiaire pour acheter le bien à Matexi. « L’objectif de cette démarche est multiple, lance Kristoff De Winne, directeur du développement de Matexi. Il facilite l’accession à un logement durable et de qualité à des gens qui ne penseraient pas nécessairement pouvoir acheter un bien neuf. Rendre abordable l’achat d’une habitation, compte tenu des prix de l’immobilier et de l’énergie, est aujourd’hui un véritable défi social. » Une démarche qui assure aussi à Matexi la vente d’appartements. Ce qui n’est pas négligeable dans le contexte actuel où les ventes de neuf tournent au ralenti.

Du côté de BNP Paribas Fortis, un des objectifs est notamment de contribuer à l’accélération de la transition vers l’immobilier durable. « Grâce à cette collaboration, nous pouvons rendre le segment des nouvelles constructions durables et écoénergétiques plus accessible à un public plus large », lance Laurent Loncke, directeur retail banking chez BNP Paribas Fortis.

Ce procédé de location/vente n’est en tout cas pas neuf. D’autres promoteurs immobiliers y ont déjà recours. Mais c’est la première fois qu’il est institutionnalisé à ce point. Une évaluation sera réalisée après la mise en location des premières unités. HappyNest précise qu’elle pourra également s’ouvrir aux projets d’autres promoteurs.