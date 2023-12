Régie des bâtiments : nouveau centre logistique pour la police fédérale à Uccle

Sur proposition du secrétaire d’Etat chargé de la Régie des bâtiments Mathieu Michel, le Conseil des ministres vient de marquer son accord sur la construction d’un nouveau centre d’appui logistique de la police fédérale sur le même site que l’actuel, à Uccle.

Plusieurs bâtiments du site «Baron van Hamme» (I, J, K, F, E, O), situés rue éponyme à Uccle, ne peuvent plus être utilisés en raison de leur mauvais état général. En dépit de plusieurs chantiers et travaux encadrés par la Régie des Bâtiments pour le maintien du site, l’infrastructure actuelle n’est plus opérationnelle. Celle-ci compte notamment des bureaux, des espaces d’activités productives, un garage couvert pour quelque 200 véhicules, un énorme magasin de stockage-distribution d’équipements individuels et un atelier d’imprimerie.

© DR

L’objectif est donc de lancer un projet «Design-Build» pour la démolition-reconstruction d’un nouveau centre logistique sur le même site en privilégiant la performance environnementale du complexe via la production d’énergies renouvelables (matériaux, isolation, photovoltaïque). Le marché sera cadré par une procédure concurrentielle avec négociation.