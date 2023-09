Recherche centre d’accueil et d’hébergement temporaire pour drogués dans le quartier nord

La Région bruxelloise vient de lancer un avis de prospection immobilière pour loger un centre d’accueil pour usagers de drogues sur l’axe Ribaucourt-Yser-Gare du Nord.

C’est la société Anixton qui a été mandatée en urgence par le SPRB (Service public régional de Bruxelles) pour recevoir les offres et a lancé cette semaine un avis de prospection immobilière à l’attention des propriétaires de la zone située sur l’axe Yser-Ribaucourt-Gare du Nord, à proximité des transports en communs et de préférence sur le territoire de la Ville de Bruxelles. «L’objectif est de trouver rapidement pour les ASBL Transit et Le Projet Lama un ou plusieurs bâtiments offrant une superficie totale d’environ 1.100 m² et pouvant permettre l’accueil et l’hébergement d’usagers de drogues», explique Vincent Gérin (Anixton).

Descriptif de l’offre et timing

Les immeubles recherchés (bureaux, entrepôts ou ateliers) devront être idéalement proches l’un de l’autre et ne doivent pas nécessairement disposer de parkings. La présence d’une cour intérieure est par contre souhaitée. Les bâtiments doivent être accessibles aux PMR et dotés d’un ascenseur qui permet le passage de brancards entre les étages si les surfaces proposées ne comprennent pas le rez-de-chaussée. «Il est demandé aux candidats d’envoyer leurs dossiers sans tarder pour organiser des visites prochainement car la mise à disposition est programmée fin 2023», insiste Vincent Gérin. La durée du contrat de bail est de minimum 4 ans (fin 2027).

Le centre recherché est complémentaire au projet du futur Centre intégré bruxellois pour usagers de drogues en grande précarité qui sera construit non loin de là, aux abords du canal face à Tour&Taxis.

Nouveau centre intégré bruxellois

Pour rappel, ce projet de nouveau centre régional dévoilé il y a un an par le gouvernement bruxellois, sera financé à hauteur de 12,3 millions d’euros dans le cadre d’une subvention globale pour les aménagements réservés au Port de Bruxelles. Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) supervise la conception et la définition des missions opérationnelles en s’appuyant sur l’expertise de l’opérateur régional en matière d’assuétudes, à savoir l’ASBL Transit.

C’est le groupement d’architectes Bogdan Van Broeck – BC Architects & Studies, associé à une équipe pluridisciplinaire, qui a remporté le marché public pour la conception du bâtiment organisé par la Société d’Aménagement Urbain (SAU), en charge de sa construction.

Ce nouveau bâtiment sera érigé au 55 Avenue du Port, à côté du siège du Port de Bruxelles, lequel bénéficiera également de locaux dans le futur bâtiment. Le projet global porte sur environ 5.000 m² bruts, dont un peu plus de 4.000 m² pour le Centre intégré et près de 1.000 m² pour le Port de Bruxelles.