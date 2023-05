Quatre sites à tester pour réussir son enchère immo

De plus en plus de biens immobiliers sont mis en vente sur des plateformes d’enchères numériques. Et cela vaut aussi bien pour les ventes publiques que pour les ventes privées. Comment fonctionnent-elles précisément? Zoom sur quatre acteurs du secteur.

Attention, avant de commencer à enchérir, lisez attentivement les petits caractères car si les offres ne sont pas contraignantes sur certaines plateformes, elles le sont sur d’autres. En outre, il n’est pas toujours possible de prévoir des conditions suspensives, comme l’obtention d’un crédit auprès d’une banque.

1. Biddit, par les notaires

Développée par la Fédération belge du notariat, Biddit est une plateforme sur laquelle il est possible d’enchérir sur tous types de biens immobiliers. Sur la page d’accueil, à côté du champ de saisie, différents onglets vous permettent de préciser le type de bien recherché, la région souhaitée et une fourchette de prix. Pour chaque bien, le prix de départ des enchères ainsi que la période d’enchères sont clairement indiquées. Vous pouvez évidemment visiter le bien avant que ne débutent les enchères.

Celles-ci sont manuelles ou automatiques. Dans le cas d’enchères manuelles, vous suivez vous-même toute la procédure. Si vous préférez enchérir de manière automatique, il vous suffit d’indiquer un montant maximum, montant invisible par les autres enchérisseurs. Dès qu’une offre dépasse la vôtre, le système soumet automatiquement une nouvelle offre en votre nom. Le montant minimum d’enchère est fixé à l’avance par le notaire. Toutes les enchères sont anonymes: le vendeur et les autres enchérisseurs ne voient que le montant de l’offre, seul le notaire voit de qui elle provient. Celui-ci fait office de commissaire-priseur, assurant la sécurité juridique de chacune des parties. Il exerce donc les mêmes fonctions que dans une vente publique traditionnelle. Vous pouvez également le contacter pour lui poser des questions.

La période d’enchères court sur huit jours calendrier. Si quelqu’un soumet une nouvelle offre dans les cinq dernières minutes de la procédure, elle est prolongée de cinq minutes. Notez que seuls les enchérisseurs ayant déjà fait une offre pendant la première période d’enchères peuvent participer à ces “prolongations”. Le délai supplémentaire prend fin au plus tard à minuit du huitième jour calendrier.

Toute offre est contraignante. Ne pas obtenir auprès de votre banque le crédit hypothécaire sur lequel vous comptiez ne constitue pas une raison valable pour renoncer à votre offre. Dans le cas où la personne qui a fait la meilleure offre est exclue de la vente pour des raisons juridiques, c’est la suivante qui remporte l’enchère. Après un délai maximum de 10 jours ouvrables, le bien est définitivement attribué et l’acte de vente peut être signé. Aucun acompte n’est exigé mais l’acheteur doit rapidement s’acquitter des droits d’enregistrement et des honoraires du notaire. Il dispose de six semaines pour payer le prix de vente.

Combien ça coûte? Lors d’une vente publique, qu’elle soit traditionnelle ou en ligne, le vendeur paye un pourcentage sur le prix de vente selon un taux dégressif. Exemple: si le prix est de 250.000 euros et que les frais de publicité se montent à 1.000 euros, il payera 4.296,43 euros (TVA comprise). L’acheteur, lui, n’a rien à payer pour utiliser Biddit. Les frais normaux d’un achat immobilier sont évidemment d’application mais ne sont pas différents de ceux d’une vente privée.

2. Digistone, via les agents immobiliers

Si Biddit organise des ventes publiques, un droit que la loi réserve aux seuls notaires, cela n’empêche pas d’autres plateformes d’enchères d’organiser des ventes privées. Jusqu’il y a peu, les agents immobiliers proposaient des biens sur Bidimo, mais vu le risque de confusion avec Biddit, la plateforme a été rebaptisée Digistone. Selon ses initiateurs, elle est utilisée par plus de 100 agents immobiliers. Mais lorsque nous avons visité le site, le portefeuille de Digistone était plutôt mince.

La période d’enchères dure généralement cinq jours. Toutes les offres sont affichées en temps réel et anonymisées. Comme pour Biddit, vous avez le choix entre des enchères manuelles et automatiques. Le montant minimum de l’enchère est fixé à 1.000 euros. Toute offre est contraignante mais l’acheteur peut prévoir des conditions suspensives, par exemple en ce qui concerne l’obtention d’un prêt. Une offre reste valable jusque 10 jours après la fin de la procédure d’enchère.

Contrairement à une vente publique se déroulant sur Biddit, Digistone n’applique pas le principe selon lequel le bien est automatiquement attribué au plus offrant. Après la clôture des enchères, le vendeur choisit l’offre qui lui plaît le plus. Il peut opter pour le prix le plus élevé, mais tout aussi bien pour un enchérisseur qui dispose déjà d’un financement ou qui est prêt à payer un acompte important.

Combien ça coûte? Ni le vendeur ni l’acheteur ne payent de frais pour l’utilisation de Digistone. Bien entendu, le vendeur paye au courtier impliqué la commission habituelle.

3. Book ’n bid, la plus récente

Plateforme récente (en néerlandais et anglais), Book ’n bid permet également d’enchérir en privé sur des biens immobiliers. Les vendeurs reçoivent un code QR qu’ils peuvent afficher sur des sites immobiliers comme Immoweb ou sur leur affiche “A vendre”. Il suffit à toute personne intéressée par l’achat d’utiliser ce code pour planifier une visite. Après la période de visite, vous pouvez faire une offre non contraignante. Cela se fait dans le cadre du système de “l’enveloppe fermée”. Autrement dit, vous ignorez les offres des autres amateurs, ce qui, selon les initiateurs de la plateforme, permet d’éviter qu’ils n’enchérissent les uns sur les autres.

Généralement, la transaction se conclut en deux semaines environ.

A chaque tour d’enchères (trois maximum), vous disposez d’une nouvelle possibilité d’augmenter votre offre. Une fois les enchères clôturées, le vendeur choisit un acheteur avec lequel il prend contact afin de rendre l’offre contraignante par l’intermédiaire du notaire. Généralement, la transaction se conclut en deux semaines environ.

Combien ça coûte? Jusqu’ici, l’utilisation de la plateforme Book ‘n Bid est gratuite, tant pour l’acheteur que pour le vendeur.

4. Soldandset.be, de gré à gré

Sur la plateforme d’enchères Soldandset.be du groupe Dewaele (en néerlandais), il est possible d’acheter un bien immobilier sans l’intervention physique d’un agent. Vendeurs et acheteurs entrent directement en contact. Le propriétaire met son bien en vente, fixe un prix indicatif et publie tous les détails. Les biens sont repris sous l’onglet “Een huis kopen”. Vous pouvez filtrer les résultats en fonction de différents critères. Les dates de début et de fin des enchères sont clairement indiquées. Avant de faire une offre, vous pouvez prendre rendez-vous avec le vendeur pour une visite.

Les offres ne sont pas contraignantes. Vous pouvez enchérir plusieurs fois; le montant minimum de l’enchère est fixé à 1.000 euros. Les tours d’enchères se terminent systématiquement à 13 heures, à moins qu’une nouvelle offre ne soit placée dans les 10 dernières minutes. Dans ce cas, le tour sera prolongé de 10 minutes, un délai au cours duquel aucun nouvel enchérisseur ne sera admis. Le vendeur décide lui-même d’accepter une offre. A la fin de la période d’enchères, une promesse d’achat est soumise au meilleur enchérisseur pour signature.

Sur cette plateforme, les biens les plus recherchés trouvent généralement acquéreur en trois à quatre semaines. Il faut ensuite compter en moyenne une semaine de plus jusqu’à la signature du compromis.

Combien ça coûte? L’opération est totalement gratuite pour le vendeur. En revanche, en cas d’achat effectif via Soldandset.be, l’acheteur paye des frais de 2.499 euros (TVA comprise).