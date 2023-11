Près de 7 personnes sur 10 sont propriétaires de leur habitation au sein de l’UE

Près de sept personnes sur dix (69%) sont propriétaires de leur habitation au sein de l’Union européenne, ressort-il des chiffres publiés jeudi par l’office statistique de l’Union européenne Eurostat. Les chiffres, qui portent sur 2022, révèlent que la proportion de Belges propriétaires dépasse cette moyenne européenne et atteint 72,5%.

La Roumanie est le pays qui compte le plus de propriétaires avec un taux de 95% de la population. Elle est suivie par d’autres pays de l’Est tels que la Slovaquie (93%), la Croatie (91%) et la Hongrie (90%).

Les pays présentant le taux de propriétaires le plus faible sont la Suède (64,2%), la France (63,2%), le Danemark (59,6%), l’Autriche (51,4%) et l’Allemagne (46,7%). Ces cinq pays accusent une diminution de ce taux par rapport à 2021. L’Allemagne est le seul pays européen à présenter plus de locataires que de propriétaires.

La Belgique se classe à la 17e position du classement avec 72,5% de propriétaires, contre 71,3% en 2021.

Par ailleurs, 52% des habitants de l’Union européenne vivent dans une maison. Ce type d’habitation est le plus répandu dans deux tiers des États membres. L’Irlande comprend le plus grand nombre de personnes vivant dans une maison (89%). Elle est suivie par les Pays-Bas (79%), la Croatie et la Belgique (respectivement 77%). L’Allemagne (36,5%) et l’Espagne (34,2%) sont les États où les maisons sont les moins répandues.

Habitation « surpeuplée »

Du point de vue de la qualité de l’habitat, les chiffres d’Eurostat révèlent qu’environ 17% de la population de l’Union européenne vit dans une habitation que l’on peut qualifier de « surpeuplée ». En Belgique ce taux est beaucoup plus faible et atteint 6,2%. La Lettonie fait figure de plus mauvais élève avec 41,7% de la population concernée par cette problématique, suivie de la Roumanie (40,5%) et de la Bulgarie (36,2%).

Enfin, 9,3% de la population n’avait, en 2022, pas les moyens de maintenir une chaleur adéquate dans son logement. La problématique affecte en premier lieu la Bulgarie (22,5%). En Belgique, elle concernait 5,1% de la population.