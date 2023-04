Près de 100.000 mètres carrés loués par la Régie des bâtiments restent inoccupés

Au moins 500.000 mètres carrés des 887 bâtiments fédéraux restent vides. Environ 100.000 mètres carrés sont même loués par la Régie des Bâtiments et laissés inoccupés, rapportent lundi Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.

Les médias flamands citent des chiffres avancés par le Secrétaire d’Etat compétent, Mathieu Michel (MR), à la demande du député CD&V Franky Demon, qui déplore la mauvaise gestion des deniers publics.

La Régie des bâtiments paie environ 450 millions d’euros par an pour louer une série de bâtiments pour le gouvernement fédéral. Il s’agit d’abriter les services de l’administration et du service public fédéral. Cependant, une partie des espaces loués n’est pas toujours utilisée. Si bien qu’environ 100.000 mètres carrés restent vides.

Epargner 37millions d’euros par an d’ici 2030

L’exemple le plus flagrant est le bâtiment Eurostation, près de la gare du Midi à Bruxelles, dont à peine la moitié des 77.000 mètres carrés loués par le gouvernement – pour 1,4 million d’euros – est utilisée. Le reste du bâtiment, qui est depuis 2005 sous un contrat de location courant jusque 2035, demeure donc inoccupé.

Ce cas de figure est aussi constaté dans d’autres bâtiments loués dans le pays et qui ne sont pas tout le temps pleinement occupés. M. Michel pointe que sous cette législature, la superficie totale a déjà été réduite d’un million de mètres carré, soit de 7,8 à 6,8 millions de mètres carré. L’objectif est de réduire cette superficie d’un autre million de mètres carré et donc d’épargner 37millions d’euros par an d’ici 2030.