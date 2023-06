Pose de la première pierre du Nivelles Nord Green Business Park

Dès le premier trimestre 2024, le parc d’activités Nivelles Nord Green Business Park (14.830 m2) s’ouvrira aux entrepreneurs sur le site des Portes de l’Europe. Objectif ? Dynamiser l’économie locale.

D’un côté de la ville, on trouvera le parc Nivelles Sud dont le développement a démarré il y a un an, de l’autre le Nivelles Nord Green Business Park. Deux parcs d’activités qui se veulent durables et qui sont tous deux portés par le promoteur BVI.EU. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la province du Brabant wallon, la ville de Nivelles et BVI.EU, spécialisé dans le développement de PME et de parcs d’activités mixtes.

Des bâtiments qui évoluent avec les besoins des entreprises

BVI.EU choisit « des matériaux de qualité, caractérisés par une longue durée de vie, mais suffisamment flexibles pour permettre d’adapter les espaces aux besoins de chaque client », explique Michel Meers, fondateur de la société qui propose des bâtiments built-to-suit (BTS), à savoir des bâtiments qui sont créés et aménagés de manière à pouvoir évoluer selon les besoins changeants du client.

Six bâtiments

Le parc d’activités Nivelles Nord Green Business Park se nichera sur un terrain de 2,6 hectares et présentera une surface d’activité totale de 14.830 m2, répartie sur six bâtiments comptant 46 unités PME et différents espaces de bureaux.

© BVI.EU

Le bâtiment A, le plus grand de tous, abritera quatre unités built-to-suit et disposera de deux quais de chargement pour les grands acteurs de la logistique. Le bâtiment B sera environ deux fois plus petit et comportera deux blocs de bureaux sur les côtés extérieurs, tous deux composés de show-rooms B to B au rez-de-chaussée et de deux étages de bureaux.

Le bâtiment C s’inscrira dans la lignée du B, à ceci près que les unités BTS et les espaces de bureaux disponibles conviendront davantage à des entreprises de plus petite taille. Les trois autres bâtiments (D, E et F) comprendront 32 unités se prêtant à un large éventail de PME. Quelque 147 places de parking sont envisagées au sein du parc d’activités. ​

Un puits de lumière est prévu dans chaque unité pour un éclairage naturel, de même qu’une citerne de récupération d’eau de pluie. Panneaux solaires et pompes à chaleur seront bien sûr de mise.