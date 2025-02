Plus de 70% des entreprises de construction ne sont pas optimistes quant à leur futur

Sept entreprises de construction et de rénovation de logements sur 10 s’attendent à une nouvelle détérioration de leur situation en 2025, rapporte vendredi la fédération de la construction Embuild. A peine 13% prévoient une amélioration en termes d’activité, de rentabilité, d’emploi et d’investissement.

Les prévisions pour le secteur de la construction et de l’installation “s’annoncent très sombres” alors que le salon Batibouw ouvre ce week-end, alerte Embuild. Selon son enquête conjoncturelle, 72% des constructeurs de logements et 68% des entreprises de rénovation de logements anticipent que leur activité continuera de diminuer durant les six prochains mois.

Les carnets de commandes sont moins remplis que d’habitude chez 69% des entreprises, tandis qu’ils sont plus remplis que la normale pour seulement 7% des sociétés.

Construire ou de rénover maintenant

C’est pourtant encore le bon moment de construire ou de rénover, considère Niko Demeester, CEO d’Embuild. “En Wallonie et à Bruxelles, les prix des logements sont en baisse. En outre, les prix des matériaux se sont stabilisés et les taux hypothécaires ont baissé à 3%.”

La fédération souligne d’ailleurs que ces difficultés se prolongent depuis plusieurs années. L’an dernier, l’activité des constructeurs de logements avait déjà baissé de 7%, contre 1% dans la rénovation de logements. “C’est une mauvaise évolution, étant donné les défis que nous devons relever en matière de besoin en logements et de rénovation énergétique”, analyse Embuild.

TVA à 6%

La fédération se réjouit néanmoins que le nouveau gouvernement fédéral ait rendu permanente la TVA à 6% sur les démolitions-reconstructions pour les projets de vente. “Nous faisons d’une pierre deux coups: nous démolissons les logements énergivores et nous créons des logements supplémentaires et durables”, explique Niko Demeester.

A noter que l’enquête a été effectuée avant le lancement de Batibouw -qui commence samedi,- mais surtout avant l’annonce du changement immédiat de politique de primes a la rénovation en Wallonie.