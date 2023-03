Phicap se dote d’un conseil d’administration

Avant de même souffler ses 10 bougies, Phicap, la société fondée par Michaël Goldberg qui vient de dépasser la barre des 2 milliards d’euros d’actifs, devient un groupe de métiers et se choisit des pilotes aguerris.

La société Phicap, spécialisée dans les métiers de la gestion immobilière tous azimuts, vient de dépasser la barre des 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont plus de 450.000 m2 gérés en bâtiments et plus de 60 projets en cours de développement.



Son fondateur et CEO, Michaël Goldberg, l’a donc prudemment dotée d’une holding qui chapeaute désormais les activités scindées du groupe Phicap et d’un conseil d’administration qui assurera la gouvernance et l’accompagnement stratégique de l’entreprise, toujours en croissance continue et rapide pour répondre au marché.

Triumvirat de choix



Pour composer ce conseil d’administration, réduit mais râblé, Michaël Goldberg a su convaincre trois membres expérimentés dans divers domaines de le rejoindre dans le poste de pilotage. Il s’agit d’Agnès Schreder, ancienne secrétaire générale et membre du Conseil de Schréder SA, de Pascal Wuillaume, conseiller de dirigeants d’entreprises et conférencier international, et de Rikkert Leeman, le CEO de la société d’investissement et de promotion immobilière Alides.



«Notre société est désormais composée de plus de 40 collaborateurs et nous ne cessons d’engager de nouveaux talents. Il était temps que je m’entoure de conseillers et d’experts de confiance pour nous accompagner dans les prochaines étapes de la croissance du groupe. Je ne pouvais pas mieux rêver que d’avoir à mes côtés ces trois personnalités: leur expertise et leur expérience croisées est un vrai cadeau pour Phicap», se réjouit Michaël Goldberg.