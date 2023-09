Permis délivré pour le réaménagement des abords de la Bourse

Après la Bourse de Bruxelles, transformée en temple et musée de la bière, et la place adjacente, ce sont ses abords qui vont être réaménagés : Urban.brussels vient de délivrer le permis d’urbanisme.

Si la place de la Bourse a récemment été réaménagée dans le cadre des travaux du boulevard du centre, le permis d’urbanisme concerné comprenait également les abords urbains directs, à savoir la rue de la Bourse, la rue Maus et la liaison entre la rue du Midi et la rue Tabora, derrière l’édifice. Ces derniers espaces, pas encore réaménagés, font tache au cœur du piétonnier, adopté par les uns, toujours critiqué par certains.

Ce n’est toutefois pas l’avis d’Ans Persoons (Vooruit), la nouvelle secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine, qui a récemment remplacé Pascal Smet, un des plus fervents défenseurs de ce projet controversé. «Ce chantier marquera la fin des travaux du piétonnier, débutés en 2017, et l’achèvement de l’un des plus ambitieux projets de transformation de l’espace public menés ces dernières années à Bruxelles. Si un chantier est toujours impactant, plus personne ne met aujourd’hui en doute l’impact positif de la transformation du centre-ville. Le projet de piétonnier et de l’extension de la zone piétonne aura permis d’embellir, d’améliorer la qualité de vie et au final d’augmenter l’attractivité de Bruxelles», maintient-elle.

© Cabinet Ans Persoons, Ville de Bruxelles

Travaux phasés et Plaisirs d’hiver

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, veut aller vite, pour achever le chantier avant les festivités de fin d’année et les très populaires Plaisirs d’hiver, haut lieu de l’année touristique dans la capitale: «Maintenant que le bâtiment de la Bourse est à nouveau accessible au public, nous allons lancer les travaux immédiatement. L’ensemble des rues attenantes seront rénovées à partir du 2 octobre, en commençant par la rue de la Bourse. Le chantier débutera en octobre et sera divisé en plusieurs phases, avec une pause durant les Plaisirs d’hiver. Les travaux reprendront à partir de janvier. La fin du chantier est prévue pour le printemps 2024», annonce-t-il.