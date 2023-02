Permis délivré pour le plus grand coliving de Belgique

Ikoab et Koeckelberg, les promoteurs de ce projet mixte, ont reçu leur permis d’urbanisme fin 2022. C’est le sésame pour développer pas moins de 70 chambres et un gigantesque food market en plein cœur du nouveau quartier de la gare à Charleroi.

Il s’agit ni plus ni moins du plus important projet de coliving lancé à ce jour d’un seul tenant en centre-ville. Et celui-ci a en outre une ardeur d’avance dans le fait qu’il s’agit de transformer et de donner une seconde vie à l’hôtel des chemins de fer carolo, un bâtiment de briques aux allures de grand paquebot dessiné par l’architecte Henry Van de Velde dans les années 1930 pour y accueillir les bureaux de la SNCB en bord de Sambre, en contrebas du ring urbain.

Racheté il y a moins d’un an par l’entreprise de construction carolorégienne Koeckelberg et Ikoab ­(l’opérateur local le plus en vue sur le segment du coliving), le bien quasi centenaire n’aura pas tardé à retrouver sur papier une nouvelle affectation et à obtenir le feu vert des autorités régionales pour accueillir à l’horizon 2026 un important projet mixte en son sein.

«Le fonctionnaire délégué et ses équipes ont été très directifs, mais aussi très réactifs, comme nous, commente Amaury Michiels, le jeune patron d’Ikoab. Obtenir un permis de ce gabarit à cet endroit en un temps aussi bref est vraiment exceptionnel quand on voit les délais qu’il faut parfois pouvoir assumer à Bruxelles, par exemple, où nous avons débuté en 2016 et où nous gérons aujourd’hui plus de 200 chambres. Nous allons maintenant rechercher activement des partenaires financiers et un opérateur pour piloter le food market, histoire de pouvoir lancer les travaux sans plus tarder.»

Menu copieux

A l’heure actuelle, ce lieu dédié à la restauration est prévu pour accueillir neuf cuisines et trois ou quatre bars autour d’un vaste espace de dégustation commun.

Selon les premières estimations qui devront être affinées et sans doute revues suite à la hausse des prix des matériaux et de la main-d’œuvre, l’investissement global devrait avoisiner 8 à 9 millions, achat des lieux à transformer compris (1,65 million d’euros). Le développement mixte qui prendra place dans l’ex-hôtel des chemins de fer combinera également d’ici trois ans 70 chambres (dont cinq pour personnes à mobilité réduite) mises en location et agrémentées de nombreux espaces communs: un bar, un cinéma, une salle de relaxation, une bibliothèque, une salle de sport, un espace de coworking et deux grandes terrasses sur le toit. «Tout ce programme sera ventilé sur quatre étages, mais au rez-de-chaussée, on aura surtout un grand food market de 1.300 m2 avec 510m2 de terrasses, que nous insérons dans un quartier en pleine mutation accélérée», précise Amaury Michiels.