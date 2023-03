Permis délivré pour la rénovation de l’Ancienne Belgique

La Région de Bruxelles-Capitale vient de délivrer le permis pour la rénovation de l’Ancienne Belgique, plus connue sous le nom d’AB. Budget de plus de cinq millions d’euros prévu et démarrage des travaux durant l’été 2023.

C’est une salle de spectacles bruxelloise mythique, un épicentre musical et culturel qui a toujours eu le bon goût de vouloir brasser les communautés, les cultures et les générations. L’objectif de ses propriétaires et gestionnaires est de renforcer encore les liens de ce fleuron urbain du bas de la ville avec son quartier en pleine mutation et d’améliorer l’accessibilité du bâtiment.

«Depuis sa création en 1979, l’AB est restée une institution culturelle assez fermée, au sens propre comme figuré, et surtout pour le quartier. On n’y entre qu’avec un ticket. Et après les concerts, on est gentiment prié de quitter le bâtiment», lance Pascal Smet, le secrétaire d’Etat à l’Urbanisme. L’AB entend changer la donne. Pour ce faire, un projet de rénovation est prévu dans la rue des Pierres, voisine du boulevard Anspach. C’est la Communauté flamande, dont l’AB est une des institutions culturelles majeures dans la capitale, qui est responsable du financement et du suivi du projet dessiné par l’association temporaire ICI Architectes + JPHA et dont le budget dépasse 5 millions d’euros. C’est l’entreprise générale de construction Denys qui coordonnera le chantier et les travaux dont la durée est fixée à 527 jours.

Ouverture sur la vie du quartier

Le bâtiment de la rue des Pierres deviendra à terme une maison ouverte et placera les rencontres au premier plan : l’AB Salon, rénové et agrandi, y aura une fonction publique plus active et polyvalente, ouvrant ses portes tant à des concerts intimistes qu’à des moments de réflexion musicaux et sociaux, des expositions, des ateliers, des réunions de quartier, etc.

Le futur rooftop de l’AB – avec terrasse et jardin – et l’escalier extérieur d’accès à tous les étages. © ICI Architectes + JPHA

Un nouveau café-restaurant agrandi situé au sommet du bâtiment devrait devenir l’un des incontournables du quartier, avec ses jardins sur le toit et sa grande terrasse offrant une vue panoramique sur le centre-ville. » L’AB souhaite y utiliser l’espace non seulement à des fins culinaires, mais aussi pour des projets de rencontres à petite échelle « , détaille Tom Bonte, le directeur général.

Circulation, accès et isolation acoustique améliorés

Des améliorations seront également apportées à l’accessibilité de la salle principale. Le comptoir de l’actuel café du rez-de-chaussée sera intégré dans l’organisation des concerts. Un passage supplémentaire sera créé pour accéder au premier balcon. Un ascenseur adapté permettra enfin d’accéder à tous les étages sans assistance et des installations sanitaires supplémentaires pour les personnes moins valides seront prévues.

La cage d’escalier qui relie tous les espaces se trouvera à l’extérieur du bâtiment mais sera isolée acoustiquement afin que le son ne s’entende pas depuis la rue. L’isolation acoustique du mur mitoyen avec les voisins directs sera également renforcée.