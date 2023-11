Permis délivré pour la reconversion de l’église uccloise Saint Joseph

La société de promotion immobilière Inside Development vient de recevoir le permis d’urbanisme pour reconvertir en immeuble d’appartements l’église uccloise Saint Joseph, logée à la limite communale avec Linkebeek.

Logée à deux pas de Linkebeek, au sein de la cité jardin du Homborch, l’église uccloise Saint Joseph, est désaffectée depuis plus de 8 ans pour des raisons de sécurité, de proximité avec trois autres églises et de coût excessif des travaux à réaliser.

Dessinée par l’architecte Edmond Serneels et bâtie sur le parvis Chantecler au lendemain de la crise de 1929 en matériaux basiques et avec sobriété (brique, plastique translucide), elle est aujourd’hui devenue un chancre perclus d’infiltrations et avait un urgent besoin de trouver une nouvelle affectation pour ne pas être complètement rasée.

Quatre ans de parcours administratif

Au terme de quatre années de parcours administratif entre commune et Région multipliant les adaptations et ajustements, le projet finalement validé, conçu par Greenarch architecture (Jean-François Roger France), vise à transformer -sans la raser- l’église désaffectée en un immeuble de 13 logements de standing avec agrandissement du volume bâti actuel par l’extension de la façade arrière nord-est.

© Greenarch architecture

Les façades existantes en briques sont préservées dans un esprit d’économie circulaire consistant à conserver et rénover les murs ou réutiliser les matériaux existants. Des éléments en béton permettent d’ajouter de belles terrasses aux volumes historiques tout en élargissant les ouvertures dans les baies existantes. Le gabarit de la toiture est conservé. Des chiens assis et des fenêtres de toitures y sont insérés en conservant le rythme des baies afin de pouvoir accueillir la nouvelle fonction de logement dans la toiture de l’église.

Conversion douce et mixité

L’extension reprend le rythme des contreforts via des colonnes en béton clair, formant la structure des balcons. Cette nouvelle structure s’aligne sur la hauteur de la façade en briques existante. Un décroché (façade en retrait) permet une transition douce entre l’existant et le nouveau.

Le projet offrira une large mixité dont 6 appartements de 3 chambres et 1 appartement de 5 chambres. Le bâtiment est conçu pour assurer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Un potager collectif sera aménagé sur une partie de la parcelle. Quatre jardins privatifs seront créés pour les appartements du rez-de-chaussée.

«Nous allons lancer les appels d’offres pour désigner l’entreprise générale tout prochainement et nous devrions être en mesure de lancer le chantier dans le courant de l’année prochaine. Nous sommes encore en discussion avec les agences spécialisées pour fixer nos prix de vente», précise-t-on chez Inside Development.