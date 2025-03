Permis accordé pour la transformation du quartier Léopold à Namur

La Région wallonne a accordé au promoteur immobilier Besix Red le permis nécessaire à l’implantation d’un pôle multifonctionnel dans le quartier Léopold, à Namur, a indiqué vendredi la capitale wallonne. Des recours peuvent encore être introduits, mais la pose de la première pierre est espérée d’ici fin 2025.

La requalification du quartier est un dossier qui traîne sur la table du collège communal depuis une dizaine d’années. Mi-février, la dernière demande de périmètre de remembrement urbain (PRU) avait été annulée par le Conseil d’Etat. Celui-ci avait justifié sa décision par une mauvaise transposition d’une directive européenne par la Wallonie, qui a rendu ineffective la consultation du pôle Environnement namurois sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE). Il avait également mis en avant l’absence d’analyse et de réflexion sur la localisation et la délimitation du PRU par le RIE.

Les fonctionnaires régionaux justifient désormais l’octroi du permis intégré par l’application d’un système dérogatoire prévu par le Code du développement territorial (CoDT). “En effet, celui-ci permet de déroger à l’affectation actuelle du plan de secteur en zone d’activité économique mixte, autorisant les fonctions commerciales et de bureaux, en y incluant du logement”, a expliqué vendredi la Ville de Namur.

“Le projet se justifie également au regard de l’adoption par la Wallonie de sa stratégie territoriale définie dans le Schéma du développement du territoire”, a-t-elle ajouté. “Il s’inscrit pleinement dans la stratégie territoriale wallonne, qui vise à freiner l’étalement urbain et à redynamiser les centres-villes.”

Tel qu’envisagé, le pôle multifonctionnel devrait se déployer avec une surface commerciale nette de 13.698 mètres carrés, 8.421 mètres carrés de bureaux, 11.120 mètres carrés destinés à la construction de 112 logements, 2.750 mètres carrés à l’horeca et 975 mètres carrés aux loisirs, auxquels s’ajouteraient 831 emplacements de parking en souterrain.

Les arbres, au coeur de la contestation

L’abattage des arbres centenaires de l’actuel parc Léopold étant au centre de la contestation depuis les prémices de la requalification du quartier, la Ville de Namur indique également que le Département Nature et Forêt a exprimé un avis favorable, assorti de conditions précises. “Cet avis confirme la qualité des expertises écologiques réalisées, notamment sur les incidences de l’abattage des arbres et sur les mesures de compensation envisagées”, a-t-elle souligné.

“Après près de 15 ans de combat et de volontarisme, la revitalisation urbaine de ce chancre et de son parking à l’abandon va enfin pouvoir débuter dans les prochains mois”, s’est réjoui vendredi le bourgmestre empêché de Namur, Maxime Prévot (Les Engagés), désormais ministre fédéral. “Grâce au travail de nombreuses équipes et à de brillants juristes qui ont pu trouver le chemin juridique à emprunter, cette pièce maîtresse de la requalification urbaine du haut de la ville va enfin pouvoir devenir une réalité.”

“Hélas, je ne doute pas un instant que nous aurons encore et encore des recours. Pourtant, les fonctionnaires régionaux ont souligné les grandes qualités du projet sur les plans architectural, paysager, énergétique et fonctionnel, entre autres”, a-t-il ajouté.