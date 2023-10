Ouverture des offres pour la construction des centres de psychiatrie de Wavre et Paifve

Depuis lundi, les équipes qui veulent poser leur candidature pour construire et exploiter les nouveaux centres de psychiatrie légale de Wavre et Paifve peuvent accéder au marché public cadré par la Régie des Bâtiments.

Le 26 juillet dernier, la Régie des Bâtiments a publié le marché public DBFMO – et plus spécifiquement le guide de sélection des candidats pour la désignation des consortiums qui se chargeront de la conception, la construction, le financement, l’entretien et l’exploitation des nouveaux centres de psychiatrie légale (CPL) de Wavre et Paifve (Juprelle). Ces deux nouvelles infrastructures doivent accueillir 250 internés chacun.

Dialogue compétitif

Pour ce marché public, la procédure choisie par la Régie des Bâtiments est un dialogue compétitif. La première étape du processus de sélection en cours permettra de sélectionner les équipes qui seront autorisées à participer à ce dialogue compétitif. L’offre finale sera basée sur la ou les solutions retenues par le pouvoir adjudicateur au terme des cycles de dialogue. Ceux dont les propositions seront retenues pourront remettre une offre définitive de projet. L’attribution des marchés devrait se faire à l’été 2025 après une analyse approfondie des différents projets reçus.

Encadrement de longue haleine

La procédure DBFMO (pour Design, Build, Finance, Maintain et Operate) qui cadre ce projet d’envergure, est un partenariat public-privé par lequel la Régie des Bâtiments recherche un partenaire privé qui se chargera non seulement de la conception et de la construction des infrastructures publiques visées, mais également de leur financement, leur entretien et l’exploitation des infrastructures (contenant) durant 25 ans. Après ce terme, qui doit permettre aux porteurs privés du projet d’y trouver leur compte, le bâtiment sera remis en parfait état de fonctionnement à l’État fédéral, qui décidera alors de la suite à apporter en termes d’exploitation et de maintenance.

L’emplacement exact du terrain racheté à la RTBF/VRT sur les hauteurs de Wavre-Nord pour accueillir d’ici 2028 le nouveau Centre de psychiatrie légale. © DR

Le complexe de Wavre sera construit sur un terrain de 6 hectares logé au fond d’une parcelle située le long de la chaussée de Bruxelles, non loin du zoning industriel de Wavre-Nord. Le terrain, logé à la limite entre les Régions wallonne et flamande, a été acheté par l’Etat belge à la RTBF et la VRT fin décembre 2020 pour un montant proche de 3 millions d’euros hors frais. Le début des travaux est prévu à l’été 2026 pour une mise à disposition en 2028.

Celui de Paifve sera construit sur l’actuel terrain de l’établissement de défense sociale (EDS) existant, où une grande surface de terrain est encore disponible. Il remplacera à terme l’ancienne infrastructure qui sera alors démolie pour être remplacée par le nouvel établissement pénitentiaire pour permettre au passage d’augmenter la capacité carcérale en Wallonie. Le timing prévu est identique à celui de Wavre.

Un besoin légitime enfin rencontré

«Aujourd’hui, les internés psychiatriques restent encore trop souvent en prison, où leur situation n’est pas traitée de manière adéquate. En outre, en créant des places supplémentaires pour ce public particulier, nous libérons de la capacité carcérale ailleurs, dans les établissements pénitentiaires. Avec les CPL de Wavre et Paifve, nous contribuons donc également à lutter contre la surpopulation dans nos prisons et nous répondons surtout à un besoin légitime d’un meilleur suivi des internés», motive Mathieu Michel (MR), le secrétaire d’État chargé de la Régie des Bâtiments.