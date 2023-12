Nouveaux actionnaires de taille chez Atenor

L’augmentation de capital lancée par Atenor au prix plancher de 5 euros par action a fait sortir du bois de nouveaux actionnaires, très «Bekende Vlamingen». Parmi ceux-ci, les familles Vlerick, Beauduin et Leysen.

Dans un texte déposé au greffe du Moniteur belge le 3 décembre dernier, il apparaît que certaines sociétés flamandes ont profité de la récente augmentation de capital lancée par Atenor pour prendre des positions non négligeables au sein de l’actionnariat historique de la société de promotion immobilière cotée en bourse.

Si la gantoise 3D (familles Donck et Desimpel) reste -et de loin- l’actionnaire de référence avec le contrôle direct et indirect de bien plus de 30% du capital et des droits de vote, on voit également, à l’aune de la dernière recapitalisation, apparaître de nouveaux groupes familiaux qui pourraient peser à l’avenir dans les décisions de la société toujours logée à La Hulpe.

A elles deux, les courtraisiennes Midelco (Baron Philippe Vlerick) et Vandewiele Group (famille Beauduin, Barco) montent dans le capital remanié d’Atenor à hauteur de près de 2 millions d’actions nouvelles chacune, soit environ 9 millions d’euros. Quant à l’anversoise Lintrust (famille Leysen), elle limite sa position à 288.814 actions nouvelles.

Le bruit court par ailleurs que la famille Vastapane (Alva S.A. et consorts, 10% fin octobre) aurait passé son tour sans exercer son droit d’acquisition prioritaire, les précédentes devenant par la même occasion des actionnaires de référence.

Le texte déposé la semaine dernière stipule également que le capital total souscrit est fixé à 257.563.853,72 euros, représenté par 43.739.703 actions sans désignation de valeur nominale. Au moment où nous écrivons ces lignes, le cours de Bourse d’Atenor n’a toujours pas passé le cap des 6 euros et oscille autour de 5,50 euros.

Poupées russes

Enfin, un communiqué d’Atenor publié hier jeudi et qui confirme la montée en puissance de Frank Donck (3D) au sein de l’actionnariat remanié mentionne, parmi les détenteurs de droits de vote (0%), la société néerlandaise STAK Iberanfra. D’après nos recherches,celle-ci contrôle en fait 3D, elle-même … actionnaire de référence de Barco (5%), dont Frank Donck est administrateur.