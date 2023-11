Nextensa a vendu l’immeuble Darwin II à l’Etat luxembourgeois

Situé à la Cloche d’Or (Gasperich) et principalement occupé par le ministère de la Santé, l’immeuble Darwin II a été vendu à l’Etat luxembourgeois par les promoteurs Nextensa et Promobe.

La transaction a bouclée fin octobre. Et pour Nextensa, associée à Promobe, c’est encore une opération réussie sur son important site de développement mixte de Gasperich, dans le nouveau quartier urbain de la Cloche d’Or, où la société immobilière belge cotée aligne les développements immobiliers en tout genre (bureaux/logements/commerces) depuis près de 15 ans.

Cette fois, c’est le Darwin II, un immeuble de bureaux qui, après avoir été loué en majeure partie à l’Etat luxembourgeois l’été dernier, est racheté par ce dernier, ce qui est une première dans le quartier bientôt relié au centre urbain par une nouvelle ligne de tram.

L’immeuble de 5.000m2 et de soc étages a été dessiné par Schemel Wirtz Architectes et livré au printemps 2022. Il est intégré dans un complexe de six (lot B) donnant sur la rue Charles Darwin. Désormais propriété publique, il accueille notamment les services du ministère de la Santé et de l’administration du Cadastre et de la Topographie.