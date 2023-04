Namur verra son piétonnier agrandi au printemps 2024

Les travaux destinés à l’agrandissement du piétonnier de Namur débuteront au printemps 2024 et devrait être terminés en 2027, a indiqué mardi la capitale wallonne.

La première phase du chantier concerne le réaménagement de l’axe rue de Bruxelles-avenue Fernand Golenvaux. Le début des travaux, au printemps 2024, coïncidera avec la fin de ceux de la place de la Station. Suivront en 2025 l’axe rue de Fer-rue de l’Ange, puis en 2026 la partie rue des Carnes, rue des Croisiers et rue Godefroid.

Dans l’ensemble, le chantier devrait être terminé en 2027 ou au plus tard en 2028. Le piétonnier étendu devrait ensuite côtoyer un quartier Léopold entièrement réaménagé incluant de plus grandes surfaces commerciales, des bureaux, des logements et un espace public réimaginé, connecté à la rue de Fer. Le permis d’urbanisme est attendu sous peu et le lancement des travaux devrait être acté en 2024 ou 2025, pour une durée d’environ trois ans.

L’extension du piétonnier namurois vise à la fois à renforcer l’attractivité de la ville, améliorer la qualité de vie de ses habitants, stimuler le commerce, favoriser la mobilité active et améliorer la qualité de l’air.

Navette électrique et marché déplacé

Certains tronçons du piétonnier resteront accessibles aux véhicules au travers d’une zone partagée limitée à 20 km/h. Les autres seront réservés aux piétons, avec toutefois un accès autorisé à certains usagers à certains moments de la journée (notamment pour les livraisons). Une navette électrique sera également proposée avec plusieurs arrêts dans le piétonnier, alors que le marché du samedi migrera du centre-ville vers le boulevard Frère Orban dès 2024.

Les travaux de réaménagement du piétonnier consisteront notamment en une harmonisation de l’espace via la pose de pavés. La végétalisation est également au centre du projet. L’ensemble sera ensuite complété par des jeux et parcours urbains ainsi que des illuminations.

Le budget lié à l’extension du piétonnier et sa végétalisation s’élève à environ sept millions d’euros, financés par la Wallonie d’une part et l’Europe via les Fonds Feder d’autre part. Le conseil communal sera invité à approuver le projet finalisé avant l’été et le marché lié aux travaux sera lancé dans la foulée.

Des craintes subsistent

Cette vaste transformation de la capitale wallonne engendre forcément des craintes et notamment de la part de certains commerçants. « Justement, c’est ne rien faire qui condamnerait le commerce dans le centre de Namur », a réagi le bourgmestre, Maxime Prévot (Les Engagés). « Nous faisons tout pour que tous les éléments soient réunis afin que le piétonnier élargi et les aménagements connexes soient un succès et permettent à la fois d’attirer une nouvelle clientèle et de nouvelles enseignes. »

« Quand le premier piétonnier a été dessiné, 90% des commerçants étaient contre. Or, on constate que ceux qui se portent le mieux aujourd’hui sont précisément ceux situés dans le piétonnier« , a-t-il ajouté. « Namur doit se réinventer pour éviter de voir sa clientèle continuer à filer vers Fosses-la-Ville ou Louvain-la-Neuve. »