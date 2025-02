Chaque bien disponible à la location attire aujourd’hui en moyenne 34 candidats-locataires. Mais comment se distinguer des autres concurrents dans ce marché locatif sous pression? Nos conseils pour maximiser vos chances.

En Belgique, le marché locatif connaît une pénurie sans précédent, en particulier dans les grandes villes. Alors que de plus en plus de ménages se tournent aujourd’hui vers la location, l’offre ne parvient plus à suivre la demande. Et cela se ressent dans les agences, qui reçoivent un grand nombre de candidatures dès qu’une annonce est mise en ligne. « Dans les centres urbains, nous voyons parfois jusqu’à 80 candidats locataires solvables pour un seul bien », explique Filip Dewaele, expert en location et président de la plus grande agence immobilière indépendante du pays.

Mais comment faire alors pour convaincre le propriétaire et ainsi décrocher la perle rare?

Préparer un dossier complet et rassurant

C’est le conseil numéro 1 à suivre, selon l’expert. À savoir: rassembler tous les documents nécessaires à l’avance. En Belgique, les propriétaires veulent avant tout s’assurer que le locataire pourra payer son loyer et entretenir le bien. Un dossier bien préparé peut donc faire la différence. Il doit inclure:

des justificatifs de revenus, idéalement des trois derniers mois,

des pièces d’identité,

dernieravertissement – extraitderôle (équivalent de l’avis d’imposition),

extraitderôle (équivalent de l’avis d’imposition), preuve de paiement de vos anciens loyers…

Si vous êtes indépendant ou freelance, pensez à inclure vos derniers bilans comptables et pourquoi pas une attestation de votre comptable afin de prouver la stabilité de vos revenus. Ex: les droits d’auteur font partie intégrante des revenus.

« Être transparent sur ses revenus évite des frustrations inutiles. Sur un marché tendu, chaque minute compte, car chaque bien ne peut être loué qu’à un seul locataire », précise l’expert.

Être réactif

Premier arrivé, premier servi? Pas nécessairement, mais un logement en location est vite parti. Surtout dans les grandes villes (les biens partent souvent en 24-48h). Mieux vaut donc réagir rapidement dès la publication d’une annonce. Activez des alertes sur les sites spécialisés (par exemple Immoweb, Zimmo, Logic-Immo…) et contactez immédiatement les propriétaires ou agences dès qu’une annonce vous intéresse.

Préférez un coup de téléphone à un e-mail, cela montre votre intérêt et vous permet d’obtenir un rendez-vous plus vite.

Certains propriétaires préfèrent louer sans passer par une agence. Consultez aussi les groupes Facebook, petites annonces, et demandez autour de vous.

Faire bonne impression et se démarquer lors de la visite

On a tendance à l’oublier, mais la première impression est souvent décisive, même auprès d’un agent immobilier. Tâchez donc d’arriver à l’heure convenue et soyez poli. Posez des questions sur le bien (isolation, charges, voisinage…) afin de montrer votre intérêt pour celui-ci. À la fin de la visite, remettez un dossier papier prêt à l’emploi, accompagné d’une lettre de motivation. Celle-ci, bien rédigée, peut faire la différence en cas de nombreux candidats. Une question à se poser: « pourquoi le bailleur devrait-il privilégier votre candidature à celle d’un autre? » Votre présentation doit retenir l’attention de l’agence immobilière ou du propriétaire bailleur. Veillez donc à en soigner la présentation.

N’hésitez pas à renvoyer un mail avec votre dossier de candidature. Le propriétaire fera généralement son choix rapidement et vous recontactera dans les jours suivants. Si vous n’avez pas de nouvelles, n’hésitez pas à le recontacter, une fois, pour faire le point.

Être flexible sur les conditions

Un bailleur va toujours privilégier un locataire qui s’adapte facilement. Pour passer comme le locataire idéal, ces arguments pourraient jouer en votre faveur:

Vous pouvez emménager rapidement.

Vous souhaitez rester le plus longtemps possible: les baux longue durée ont aujourd’hui plus de succès que les courts.

ont aujourd’hui plus de succès que les courts. Vous ne possédez pas d’animaux (sauf si le propriétaire les accepte): pour rappel, à Bruxelles par exemple, refuser un locataire à cause de son animal de compagnie est désormais interdit. Mais le bailleur est tout à fait libre de privilégier les candidats qui n’en ont pas.

En conclusion, face à une demande toujours plus forte sur le marché locatif, mieux vaut anticiper et soigner chaque détail. Un dossier complet, une approche proactive et une attitude professionnelle peuvent faire basculer la décision en votre faveur.