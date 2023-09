Maisons à Bruxelles : chercher le meilleur prix et le meilleur rendement (infographie)

Le marché de l’immobilier belge est désormais segmenté entre les biens affichant un bon score PEB et les passoires énergétiques. Voici tous les prix des maisons bruxelloises, commune par commune, en fonction de leur performance énergétique.

En termes de prix, la différence reste plus qu’importante entre les communes du nord et de nord-ouest de la capitale et les autres. Le prix d’une maison pouvant aller du simple au double. Toutefois, les prix progressent davantage dans les communes les moins onéreuses et, d’une manière générale, le rendement locatif y est bien meilleur.

Si vous êtes en quête d’une maison-investissement, cap sur les communes moins prisées. En tête de peloton des meilleurs rendements, on retrouve Saint-Josse-ten-Noode et Molenbeek (5,86%), ou encore Koekelberg (5,81%) et Saint-Gilles (5,78%).

Note : Le prix des logements dont la PEB est médiocre pointent bien souvent à la baisse. Nuançons toutefois : les biens ayant un meilleur score PEB ne sont pas toujours systématiquement plus chers. Car il est possible que derrière une PEB médiocre se cachent d’autres caractéristiques comme la valeur patrimoniale du bâtiment.