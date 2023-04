Waterloo accouche de la première Zone d’enjeu communal wallonne

Depuis des années déjà, nombre de promoteurs immobiliers lorgnant la commune de Waterloo et ses environs ont affublé la bourgmestre locale du sobriquet de «Madame Non». Florence Reuter leur répond avec la première ZEC de Wallonie.

Le Code wallon du développement territorial s’est doté d’un nouvel outil programmatique, la Zone d’enjeu communal (ZEC). Selon ses concepteurs, celle-ci vise à dynamiser de manière plus cohérente et transparente, à l’instar d’une feuille de route, les pôles urbains et ruraux. La première ZEC aboutie vient de voir jour à Waterloo, dans une commune souvent qualifiée d’impraticable par nombre d’acteurs privés immobiliers tentant de déroger au tissu urbain historique.

Selon le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme Willy Borsus (MR), l’objectif visé par cette ZEC – comme par celles qui suivront – est de «renforcer et dynamiser les pôles urbains et ruraux existants par une mixité fonctionnelle et sociale et par l’amélioration du cadre de vie. En créant ce nouvel outil nous voulons assouplir les contraintes dans les zones centrales du territoire des communes par une simplification du plan de secteur et ainsi renforcer les centralités. L’aménagement au sein du périmètre de la ZEC se fera sur base d’une carte d’affectation du sol à valeur indicative».

16,6 hectares dans le viseur

Dans le cas de Waterloo, il s’agit d’un périmètre de 16,6 hectares articulé autour de la chaussée de Bruxelles, de la maison communale, de l’église et des commerces. La demande de révision du plan de secteur émanant de la Commune de Waterloo avait été introduite en mars 2020 et a été approuvée le 7 avril dernier. Trois ans ont donc été nécessaires pour mener à bien l’ensemble de la procédure avec l’évaluation des incidences, l’enquête publique, les consultations et les autres balises fixées par le CoDT.

Pour Florence Reuter (MR), la nouvelle ZEC sera également un cadre de référence clair et dépersonnalisé pour freiner la densification et préserver le cadre de vie actuel de la commune qu’elle pilote.

Le périmètre concerné par la première ZEC wallonne devrait être scruté de près par tous les acteurs du secteur immobilier.