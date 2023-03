L’ex-siège bruxellois de la Sucrerie Tirlemontoise sera transformé en 44 logements

Le projet, porté par Alides et dessiné par A2RC Architects, est à l’enquête publique depuis ce jeudi 9 mars. Commission de concertation prévue le 20 avril à Woluwe-Saint-Pierre.

Le dossier de permis d’urbanisme a été finalisé par A2RC Architects et déposé fin 2022 pour le compte du promoteur gantois Alides (famille Maes). Il vise à convertir un immeuble de bureaux de l’avenue de Tervueren (R+7) âgé de 60 ans (1963) en 16 logements et à détruire deux maisons existantes sises à l’arrière du terrain, rue du Duc, pour y construire un nouvel immeuble d’appartements de 3 et 6 niveaux hors sol (28 unités).

Façade avant projetée, rue du Duc. © A2RC Architects



Au total, la surface bâtie actuelle sur l’ensemble de la parcelle sera doublée pour atteindre un volume de 44 appartements de toutes dimensions, la quasi-totalité traversants (bi-orientés). Le programme prévoit 17 appartements une chambre, 13 deux chambres, 12 trois chambres et deux studios.



Pour limiter le bilan carbone de l’ensemble du projet, la majorité de la structure existante de l’immeuble de bureaux sis à front de l’avenue de Tervueren 182 sera conservée.



Les deux parties résidentielles du projet seront reliées par un jardin privatif en pleine terre en intérieur d’îlot, qui sera entièrement redessiné par la société gantoise Kollektif Landscape.

Implantation du terrain depuis l’avenue de Tervueren. © A2RC Architects



Alides avait acquis la propriété voici plusieurs années déjà via sa filiale Alides Land pour un montant estimé à plus de 7 millions d’euros. A terme, l’ensemble du complexe résidentiel sera conservé en portefeuille et géré par Alides REIM.