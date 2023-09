Les loyers en hausse dans les trois régions du pays

Le prix moyen des loyers a augmenté, de 2,5 à 3,5%, dans les trois régions du pays par rapport à 2022, ressort-il des baromètres semestriels publiés samedi par la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique (Federia) et la Confederatie van Immobiliënberoepen. C’est en région bruxelloise que le loyer moyen est le plus élevé, à 1.188 €.

Dans la capitale, ce loyer moyen a augmenté de 3,3% par rapport à 2022. La plus forte hausse (+9,15 %) concerne les studios. Leur loyer moyen est désormais de 799 euros contre 732 euros en 2022. Les appartements, qui représentent plus de 90 % des locations à Bruxelles, ont quant à eux connu une hausse de 3,85% de leur loyer moyen. Il s’élève désormais à 1.159 euros contre 1.116 euros en 2022.

D’importantes disparités subsistent toutefois entre les communes bruxelloises. Le loyer moyen d’un appartement est ainsi de 1.371 euros à Woluwe-Saint-Pierre, commune la plus chère, contre 879 euros à Jette, à l’opposé du spectre. La Flandre n’échappe pas à cette hausse du loyer moyen (+3,5% tous types de biens confondus), qui s’établit désormais à 853 euros contre 824 en 2022.

Les hausses de loyers les plus importantes concernent, là aussi, les studios (+14,4%) et les appartements (+3,3%). La province la plus chère, au nord du pays, est le Brabant flamand, où le loyer moyen a dépassé la barre des 1.000 euros, tandis que la Flandre occidentale reste la moins chère (moins de 800 euros).

La Wallonie conforte quant à elle sa place de région la moins chère sur le marché de la location. Le prix du loyer moyen, tous biens confondus, y a augmenté de 2,5% par rapport à 2022 mais l’augmentation annuelle s’élèvera à +3,3% selon les prévisions. Il atteint désormais 779 €, contre 760 € en 2022. Les maisons jumelées (3 façades) ont connu la plus forte augmentation et affichent un loyer moyen à 949 € (901 euros en 2022), creusant l’écart avec les maisons mitoyennes (817 €) et les appartements (728 €).

Au niveau des provinces, on remarque qu’elles ont toutes connu une hausse du loyer moyen. Cependant le Brabant wallon reste de loin la plus chère de Wallonie (et de Belgique) et creuse encore l’écart avec un loyer moyen à 1.069 €, soit +5,53 % (la plus forte hausse), contre 730 € dans le Hainaut qui reste la province la moins chère.

