Les Émeraudes: un projet conçu pour une population en mutation à Woluwe-Saint-Pierre

À Woluwe-Saint-Pierre, le projet immobilier Les Émeraudes, un complexe résidentiel haut de gamme, ne sera livré qu’en 2026, mais 70% des appartements sont déjà vendus. Un succès qui ne doit rien au hasard: la commune bruxelloise voit sa population vieillir, et ce changement démographique semble transformer le marché immobilier local.

Dans l’avenue Edmond Parmentier, les grues s’activent pour donner naissance à ce complexe immobilier signé Antonissen Development. Conçus pour allier confort et efficacité énergétique, ces logements compacts mais luxueux répondent à une nouvelle demande: celle d’anciens propriétaires de villas, décidés à troquer leurs vastes demeures pour des logements plus modernes et faciles d’entretien.

« La population de la commune vieillit, et cela se traduit dans nos chiffres de vente », explique le CEO Sven Potvin. « À Woluwe-Saint-Pierre, un quart des habitants sont âgés de 45 à 64 ans. Dès que leurs enfants s’en vont, ces habitants décident de quitter leur maison devenue subitement trop grande pour emménager dans un logement confortable et sûr pour finir leurs vieux jours à l’abri de tout problème. »

Accessibilité et confort thermique

Deux critères-clés définissent Les Émeraudes: l’accessibilité, ainsi qu’une efficacité énergétique optimisée.

Grâce à de grandes fenêtres, des portes larges et l’absence de marches, les appartements offrent un cadre de vie lumineux, fluide et confortable. Côté performance énergétique, le projet mise sur des panneaux solaires, des pompes à chaleur et une bonne isolation. L’objectif? Diminuer la consommation d’énergie et optimiser le confort thermique.

« La connexion avec les alentours et la présence d’espaces extérieurs de qualité jouent également un rôle crucial dans le bien-être des résidents », souligne l’architecte Christel Van Poeyer, de l’Urban Nation Architects & Associates. « Ce projet propose des terrasses spacieuses ainsi que des jardins privés donnant sur les espaces verts des alentours afin que les résidents puissent profiter au maximum, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur, des espaces naturels et paisibles qui les entourent. »

Un projet aux portes du centre de Bruxelles

L’autre atout majeur du projet? Sa localisation privilégiée. Niché entre la forêt de Soignes, les étangs Mellaerts et le parc Parmentier, Les Émeraudes offre un cadre de vie paisible en pleine nature, tout en étant à seulement 7 kilomètres du centre de Bruxelles.

D’autant que ce quartier prisé de Woluwe-Saint-Pierre offre une multitude de solutions de mobilité. Avec un mobiscore de 9,3 sur 10, les résidents bénéficient d’un accès optimal aux transports en commun, aux commerces et aux infrastructures sportives.

Un avantage certain pour ceux qui souhaitent laisser la voiture au garage. Bruxelles figure en effet parmi les villes les plus congestionnées au monde, et les embouteillages sont une source de frustration quotidienne pour les automobilistes. Les Émeraudes s’impose ainsi comme une alternative idéale pour un mode de vie plus fluide et connecté.

Une mutation inévitable du parc immobilier?

Avec des prix variant entre 485.000 et 1,5 million d’euros, ce segment reste réservé à une clientèle aisée. Mais son succès montre que les seniors ne sont plus seulement des vendeurs sur le marché immobilier, ils deviennent aussi des acheteurs influents. De quoi obliger les promoteurs à repenser leurs projets pour répondre à leurs attentes. Ce phénomène, loin d’être anecdotique, reflète-t-il les mutations de l’immobilier de prestige?