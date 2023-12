Surface disponible, salubrité d’un logement… sont autant de facteurs qui déterminent notre qualité de vie. Et tous les Européens ne sont pas logés à la même enseigne… Mais où se situent les Belges? Eurostat a publié quelques chiffres révélateurs à ce sujet.

L’agence de statistiques européennes Eurostat a sorti son étude « Le logement en Europe – édition interactive 2023 ». L’opportunité de faire un bilan de l’état des logements en Europe et en Belgique.

Plus de propriétaires que de locataires

En Europe, être propriétaire n’a pas l’air d’être un luxe inatteignable puisqu’une grande majorité de la population peut se le permettre. En 2022, 69% des citoyens européens étaient propriétaires de leur logement, contre 31% de locataires. Deux pays seulement se démarquent des autres, en raison d’un plus faible taux de propriétaires que de locataires: l’Allemagne et la Suisse (hors UE).

La Belgique, elle, figure à la 17e place du classement (sur 29), juste après la Grèce et avant le Luxembourg. Au total, 72,5% des Belges sont propriétaires de leur logement, et 27,5% d’entre eux louent encore un foyer (appartement et maison confondus). Pour autant, l’équilibre entre les deux pourrait être amené à changer. Le marché locatif a en effet pris de l’ampleur ces dernières années, surtout dans les grandes villes, selon un rapport publié en 2021. La cause: la difficulté d’accès au logement, en particulier pour les jeunes, alors contraints de rester plus longtemps locataires.

La plupart des Belges vivent dans une maison

De manière générale, les maisons sont les plus répandues dans les deux tiers des États membres. En 2022, 52% de la population vivait dans une maison, tandis que 47,5% vivait dans un appartement.

Mais le type de logement auquel peuvent prétendre les Européens dépend souvent de sa situation géographique. Ainsi, on retrouve logiquement un plus grand nombre de maisons au cœur des zones rurales – 83% de la population de l’UE vit dans une maison et seulement 17% dans un appartement -, et davantage d’immeubles et appartements au sein des villes – 72% de la population de l’UE vit dans un appartement et 28% dans une maison.

Une tendance qui se vérifie dans la plupart des pays, à l’exception de l’Irlande, des Pays-Bas, de Chypre et… de la Belgique! Peu importe l’endroit, le parc immobilier belge se compose en effet en grande partie de maisons (77,3%).

Des logements souvent trop grands pour nous

La taille d’un logement peut se mesurer en fonction du nombre moyen de pièces disponibles par personne: dans l’UE, un logement disposait d’environ 1,6 pièces par personnes en 2022. Et la Belgique figure parmi les États membres proposant les plus grands logements, juste après Malte et le Luxembourg, avec une moyenne de 2,1 pièces par personne.

Pour compléter son évaluation, l’agence européenne a également compté le nombre de personnes par ménage. En Belgique, il est intéressant de savoir qu’un ménage se compose généralement de 2,3 personnes, qui équivaut à la moyenne européenne. 65% des ménages sont ainsi composés d’au moins deux personnes, et 35% de ménages n’en sont composés que d’une seule personne.

De manière générale, 60% des Belges vivent dans des logements trop grands pour eux. Cela peut s’expliquer en partie au fait que les couples restent dans leur maison jusqu’à la retraite (et même au-delà!), même après le départ des enfants. À titre de comparaison, la moyenne européenne s’élève à 34% de ménages sous-peuplés – logements trop grands – et 17% de ménages surpeuplés – logements trop petits.

Les logements en Belgique, insalubres?

Ce n’est pas seulement le nombre de personnes vivant dans une maison qui a un impact sur la qualité de vie, c’est aussi la qualité du logement, comme la capacité de garder la maison chaude, l’absence de toilettes, de douches ou de bains à l’intérieur, un toit qui fuit, des murs, des sols ou des fondations humides, ou de la pourriture dans les cadres de fenêtres ou au sol.

En Europe, en 2022, environ 9% de la population n’avait pas les moyens de se chauffer suffisamment et près de 15% avait des problèmes d’insalubrité (toit qui fuit, humidité dans les murs…).

Et la Belgique dans tout ça? La qualité de vie des citoyens belges n’est pas à plaindre, loin de là. Car si les ménages belges ont parfois des soucis d’insalubrité (15,7% de la population), tous (ou presque) possèdent au moins une toilette et une douche/bain à l’intérieur et la grande majorité a les moyens de se chauffer (seuls 5,1% des Belges ne parviennent pas à se chauffer suffisamment).

