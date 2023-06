Les architectes Polo et Baumans-Deffet redessineront le site Barvaux à l’entrée de Liège

C’est l’association Polo Architecture & Baumans-Deffet Architecture et Urbanisme qui vient tout juste d’être désignée pour mener à bien la mission de maîtrise d’ouvrage du projet de reconversion du site Barvaux, porté par le promoteur Eaglestone au coeur du quartier des Vennes à Liège. Il s’agit de l’aboutissement du concours d’architecture lancé en février 2023 par les deux partenaires aux commandes.

Organisé en procédure restreinte, ce concours d’architecture a permis d’examiner quatre candidatures au cours d’une journée de présentations en la présence de membres du groupe Eaglestone, de la famille Barvaux mais aussi des administrations communale et régionale. Le lauréat, l’association momentanée Polo Architecture (Anvers-Bruxelles) & Baumans-Deffet Architecture et Urbanisme (Liège), voit dans le projet de reconversion du site industriel et commercial Barvaux une formidable opportunité de concrétiser l’un des enjeux majeurs pour Liège: rendre la ville plus attractive grâce à la qualité du paysage et des espaces verts, en complétant le maillage entre ceux-ci et les espaces publics métropolitains.

« Le redéveloppement du site des Vennes offre l’opportunité de créer un nœud urbain, un quartier mixte, diversifié et cohérent, vivant et actif. Demain, il sera l’emblème du renouveau urbain qui se joue au-delà, une porte d’entrée vers le Boulevard post-automobile», promettent déjà les concepteurs.

Ceux-ci fixent rendez-vous à la fin de l’automne 2023 pour la Réunion d’Information Préalable (RIP) qui sera le moment officiel et légal de présentation détaillée du dossier et des premiers visuels du projet en vue de la demande de permis.