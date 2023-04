L’emblématique immeuble « Flatiron » de New York bientôt remis aux enchères

Après une première tentative inaboutie, l’iconique immeuble new-yorkais « Flatiron » passera à nouveau sous le marteau, ont annoncé samedi les organisateurs de la vente aux enchères, avançant la date du 23 mai.

L’édifice, qui doit son surnom de « fer à repasser » à sa forme en pointe, avait été adjugé le 22 mars à un investisseur pour 190 millions de dollars (environ 175 millions d’euros). Cependant, son acquéreur, Jacob Garlick, n’a pas réglé l’avance de 19 millions de dollars à la date du 24 mars, perdant dès lors son droit d’acquisition. Un second enchérisseur, Jeff Gural, avait pour sa part offert 189,5 millions de dollars. Représentant 75% des propriétaires actuels, il avait la possibilité de se substituer au financier Jacob Garlick mais n’a pas saisi cette opportunité. Une nouvelle vente aux enchères doit donc être organisée.

La justice new-yorkaise avait en effet sommé les cinq propriétaires – quatre sociétés immobilières (GFP Real Estate, Newmark, ABS Partners Real Estate et le groupe Sorgente) et Nathan Silverstein, qui détient 25% des parts – de vendre. En 2021, les quatre sociétés ont poursuivi M. Silverstein en justice, l’accusant d’avoir délaissé cet immeuble de bureaux de 22 étages et 87 mètres de haut situé à Manhattan. Silverstein a riposté devant un tribunal de New York en prétendant que ses partenaires voulaient louer le bâtiment à un prix inférieur au marché.

L’édifice triangulaire, image de carte postale de la ville qui ne dort jamais, est pour le moment bardé d’échafaudages, les cinq propriétaires n’ayant jamais pu s’entendre sur sa rénovation. M. Gural avait estimé les travaux à « 100 millions de dollars ».