Le site de la RTT Lessive bientôt remis en vente?

Promactif Groupe, qui porte depuis plusieurs années déjà un important projet de reconversion mixte sur l’ex-site de la RTT à Lessive se dit las d’attendre une issue favorable au dossier. Il met le complexe et ses dépendances à l’étalage.

A Lessive, le projet du Jardin des Paraboles, porté par Promactif Groupe, est actuellement gelé par un recours au conseil d’Etat. La réhabilitation du site qui a hébergé l’ancienne station de télécommunications, abandonné par Belgacom depuis 15 ans, avance à deux vitesses : d’un côté des investisseurs -entrepreneurs privés et un échéancier financier à respecter -, de l’autre la lenteur des procédures de délivrance des permis et de justice. Au centre, Monique et Christophe Nihon, les actuels propriétaires du site, contraints d’immobiliser d’énormes moyens sans perspectives concrètes à court terme. «Cet immobilisme financier nous fait perdre des opportunités en d’autres lieux. Nous nous devons d’arbitrer pour maintenir notre activité sur des bases saines même si ce choix est difficile et que ce projet était pour nous le plus adéquat pour le site concerné», explique Christophe Nihon.

Plus-value énergétique

Ce dernier avoue ne plus vouloir ni pouvoir attendre les bras croisés que le dossier avance juridiquement. Les contraintes liées au financement du projet l’obligent aujourd’hui à agir et à trouver des solutions pour honorer ses engagements financiers et préserver le site au quotidien.

Le couple d’entrepreneurs a d’ailleurs récemment introduit et obtenu un permis d’environnement (classe 3) pour couvrir les paraboles historiques du site avec l’équivalent de 20.000 m² de panneaux photovoltaïques. «Seule la Suisse possède une installation du même type; c’est donc une première pour l’Union européenne. Et quoi qu’il advienne finalement de ce site à haut potentiel à l’avenir, il y faudra de l’électricité, si possible neutre en carbone, pour sa future affectation. C’est donc une plus-value non négligeable pour le futur acquéreur», insiste Christophe Nihon.

Utilisation des paraboles comme ogives de production photovoltaïque: l’exemple venu de Suisse. © DR

Jardin des Paraboles alias village intergénérationnel ou pas, le site privé sera donc équipé à terme d’un important pôle autonome de production énergétique. «Si le recours que nous avons introduit au conseil d‘Etat n’aboutit pas rapidement, à notre grand regret nous devrons trouver une voie de sortie; et la vente pure et simple de l’ensemble de 50 hectares qu’offre le site est une piste», ajoute-t-il.

50 hectares idéalement situés

Récemment encore, le manque de grands terrains encore disponibles en Wallonie pour y accueillir un acteur économique de taille pourvoyeur d’emploi a fait le une des médias. Sans toucher aux 21 hectares logés en zone Natura 2000 qui le bordent, le site de Lessive est déjà équipé d’infrastructures de taille (voiries et bâti) à rénover qui se complètent de quelque 29 hectares à bâtir, le tout logé à 4 kilomètres de l’autoroute E411.

«A défaut de répondre sur ce site stratégique à des enjeux plus sociétaux et humains comme nous l’avions rêvé, l’alternative serait donc d’y loger un projet industriel ou économique», conclut le couple qui vit l’abandon de son intuition initiale comme une décision très difficile à digérer.