Le réseau Helora a désigné le bureau d’architectes archipelago pour construire cinq nouveaux hôpitaux

Les hôpitaux du pôle hospitalier Jolimont et du CHU Ambroise fusionneront le 1er juillet prochain sous la coupole Helora. Celle-ci souhaite construire cinq hôpitaux pour y réunir la majeure partie des activités de ses sites actuels. Pour mener ce projet d’envergure, Helora a désigné une équipe de concepteurs unique, menée par le cabinet d’architectes archipelago.

«A ce jour, aucun hôpital ou groupement hospitalier ne bénéficie de bâtiments pensés de la même manière et avec la même esthétique. Ce sera donc une première pour un réseau de soins en Wallonie», insiste Stéphan Mercier, le patron du groupe Jolimont.

Selon ce dernier, choisir un seul bureau d’architectes présente de multiples avantages, notamment celui de garantir la cohérence architecturale intérieure et extérieure entre les différentes implémentations de soins du réseau hospitalier.

Le personnel, impliqué dans le choix, a d’ailleurs joué un rôle primordial dans la désignation des architectes. Une centaine de personnes, tous profils confondus, ont participé à cette réflexion. Suite aux échanges organisés autour des projets remis, c’est celui du cabinet d’architectes bruxellois archipelago et de ses partenaires, VK Architects + Engineerset Tractebel, qui a été retenu, suite à un vote unanime du conseil d’administration du groupe Helora.

© archipelago

Du côté d’archipelago, on ne boude pas son plaisir, à la mesure de la commande : «Nous allons concevoir un tout nouveau réseau hospitalier – plus de 220.000 m2 – prêt à relever les défis du 21e siècle et régénérer son contexte social et environnemental. Les cinq nouveaux hôpitaux du réseau Helora seront centrés sur l’humain, intrinsèquement résilients et profondément engagés dans un cycle de vie à faible émission carbone. Les années à venir seront assurément motivantes pour nos équipes», se réjouit Laurent Grisay, architecte-associé et directeur des projets de santé chez archipelago.

Helora a d’ores et déjà démarré les premières réunions pour baliser le projet afin de planifier les prochaines étapes clés, dont le planning des travaux et des déménagements.

La Louvière en tête de ligne

Les futurs sites du réseau Helora, qui est en passe de réussir le pari de réunir 7.000 collaborateurs et médecins sous une seule bannière, seront situés à La Louvière (site Longtain), à Mons, à Warquignies (site actuel), à Nivelles (quartier du bois de l’hôpital, terrain neuf) et à Lobbes, où on cherche toujours l’emplacement.

© archipelago

A La Louvière, le terrain du futur hôpital, inauguré en octobre dernier, va prochainement opérer sa transformation. D’ici quelques semaines, les travaux débuteront avec les aménagements urbains périphériques.