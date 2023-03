Le Régie foncière de la Ville de Bruxelles anticipe à très long terme

La Ville de Bruxelles veut mettre un terme à une situation historique de fait qui la prive d’une solide rentrée pour encore 43 ans.

La Régie foncière de la Ville de Bruxelles vient de lancer officiellement l’appel d’offres pour l’octroi d’une option «payante, irrévocable, exclusive et cessible (sous conditions)» sur la conclusion d’un bail emphytéotique de 50 ans à l’expiration du bail actuel – le 2 février 2066! – pour le complexe mixte de la Multi Tower sis au n°1 du boulevard Anspach, dont le chantier de rénovation lourde par Whitewood et Immobel, selon les plans de CONIX RDBM Architects, touche à sa fin.



Pour l’instant, suite à un accord alambiqué et secret conclu entre le promoteur Charly De Pauw et l’homme politique Paul Van den Boeynants (PSC), la Ville ne touche aucune rentrée sur le tréfonds, dont elle est pourtant propriétaire, le loyer tombant dans la poche d’un intermédiaire privé. C’est pour corriger cette erreur historique qui court jusqu’au terme du bail actuel, soit durant 43 ans encore, que les autorités communales anticipent.

L’objectif est sans doute de remembrer foncier et bâti sous propriété unique à terme, en ciblant prioritairement les deux partenaires privés qui portent le redéveloppement des murs ou plutôt leur acquéreur final, qui ne devrait pas tarder à sortir du bois maintenant que le bien est largement loué et rentable. C’est l’offre présentant le prix le plus élevé qui sera retenue par la Ville.