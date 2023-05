Le réaménagement de l’ex-site Kodak à La Hulpe à l’enquête publique

Le promoteur Eaglestone remet le dossier du réaménagement du site Dow Corning/Kodak de La Hulpe sur la table avec une demande de modification du permis d’urbanisation. L’enquête publique débutait ce 9 mai pour s’achever le 8 juin prochain.

Le Collège communal de La Hulpe a fait savoir début mai qu’il avait été saisi d’une demande de modification de permis d’urbanisation sur l’ex-site Kodak sis à l’angle des rues Solvay et Général de Gaulle. Le demandeur, la société anonyme La Tourmaline, n’est autre que le promoteur Eaglestone, propriétaire du site à réaffecter, racheté dès 2013 à Axa – pour la modique somme de 35 millions d’euros – via un appel d’offres restreint.

Le projet actuellement porté nécessite la modification du permis de lotir délivré voici pas moins de 40 ans à la famille Solvay, alors propriétaire du terrain de 3,17 hectares revendu ensuite à l’entreprise US Dow Corning. Cette modification consiste à diviser en deux le lot unique existant, à démolir partiellement le bâtiment abandonné en en maintenant la structure en sous-sol pour y reconstruire 4 immeubles de logements (lot 1) avec vue sur le Grand Etang voisin. Pour le lot 2, le parking public actuel serait maintenu. Au total, Eaglestone souhaite développer sur le site réaffecté, rebaptisé The Hive, 75 logements et un centre scolaire communal ou une zone récréative.

Conforme au plan de secteur, le site concerné par le projet est partiellement repris en site Natura 2000 (Vallées de l’Argentine et de la Lasne) et partiellement situé en zone d’aléa inondation.

Dans son avis d’enquête publique, la Collège communal, suite aux efforts consentis par le promoteur en matière de densité du bâti, rappelle néanmoins que le projet retoqué par Eaglestone selon les plans des architectes de l’Atelier de Genval, outre qu’il modifie la fonction ‘bureaux’ mentionnée dans les prescriptions du Schéma de développement communal (SDC), s’écarte également des prescriptions du Guide communal d’urbanisme (GCU) à plusieurs reprises, notamment au niveau des terrasses, des toitures et des matériaux utilisés en façade.