Le propriétaire de Tour & Taxis demande le permis pour la phase finale du site

Le promoteur et investisseur immobilier Nextensa a introduit la demande de permis unique pour la phase finale du redéveloppement du site Tour & Taxis à Bruxelles.

C’est l’ultime phase de l’ambitieuse reconversion du site de l’ancienne gare de triage bruxelloise, cadrée par un plan particulier d’affectation du sol (PPAS) approuvé en 2017 et cadrant un programme de développement de quelque 400.000 m2 au total.

Lake Side

Pour boucler la boucle, le propriétaire et développeur des lieux, Nextensa, s’est entouré d’une équipe d’architectes belges et étrangers, sélectionnés par le biais d’un appel à candidatures lancé à l’été 2021 en collaboration avec le maître architecte bruxellois. C’est le bureau néerlandais MVRDV (Rotterdam), responsable du masterplan de cet ultime développement sur le site, qui remplit le rôle de superviseur et a élaboré la charte de qualité et d’identité architecturale qui encadre la partie résidentielle.

©Nextensa

Il s’agit cette fois de développer quelque 140.000 m2 de bâtiments neufs, essentiellement dédiés au logement, dans un nouveau quartier résidentiel situé autour du nouveau lac. L’emplacement du futur quartier résidentiel, baptisé Lake Side, est déjà délimité. Il se trouvera dans le prolongement des bâtiments de bureaux de la Vlaamse Gemeenschap (Herman Teirlinck) et de l’IBGE (alias le «grille-pain»).

Habiter à l’orée d’un nouveau parc urbain intégré

Le bureau belge Bas Smet, qui a déjà pris en charge l’aménagement du parc de Tour & Taxis, sera pour sa part l’architecte paysagiste du projet. Une des ambitions du promoteur du site est d’étendre le parc existant au sein même du futur développement résidentiel programmé après Park Lane (19 immeubles d’appartements déjà répartis côté rue Picard).

En plus du jardin intérieur partagé, des jardins collectifs seront aménagés sur les toitures basses. Les logements bénéficieront également de terrasses privatives avec vue sur le quartier Nord, le parc et les bâtiments historiques de Tour & Taxis, dont l’emblématique Gare Maritime voisine.

©Nextensa

En y intégrant plusieurs équipements publics et commerces de proximité, Nextensa souhaite également animer les futures rues et place du projet avec des espaces pour la petite enfance, des salles de sport et de danse et des lieux culturels comme une bibliothèque de quartier. La nouvelle zone résidentielle – et par extension le reste de Tour & Taxis – sera interdite aux voitures.

«Si tout se passe comme nous le prévoyons, les travaux pourraient commencer début 2025. Jusqu’à la fin de l’année 2024, nous achèverons la zone résidentielle Park Lane, qui comprend quelque 800 appartements », précise Michel Van Geyte, le CEO de Nextensa, société cotée sur Euronext Brussels dont la capitalisation boursière frôle 400 millions d’euros.