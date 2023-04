Le prix des logements a augmenté de 2,9% dans la zone euro et de 3,6% dans l’Union européenne au cours du quatrième trimestre 2022, en comparaison avec la même période l’année précédente, indique mardi l’office statistique Eurostat.

Par rapport au troisième trimestre 2022, les prix des logements ont diminué de 1,7% dans la zone euro et de 1,5% dans l’UE.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, sept ont enregistré au quatrième trimestre 2022 une progression annuelle du prix des logements supérieure à 10%.

Les plus fortes hausses ont été observées en Croatie (+17,3%), en Estonie (+16,9%), en Hongrie (+16,5%) et en Lituanie (+16,0%), tandis que les prix ont fléchi au Danemark (-6,5%), en Suède (-3,7%), en Allemagne (-3,6%) et en Finlande (-2,3%). En Belgique, cette hausse s’établit à 4,7%.