Immo: le pont thermique, cette calamité

L’humidité intérieure causée par les ponts thermiques est un problème courant dans le monde de l’immobilier.

Les taches noires très localisées que l’on peut souvent voir dans les coins des pièces humides, comme les salles de bains ou les chambres, sont dues à l’accumulation d’humidité qui se loge dans ces zones. Les ponts thermiques se produisent aux endroits où l’extérieur et l’intérieur du bâtiment entrent en contact et présentent des températures différentes, créant un choc thermique. Cela peut se produire dans les zones où il y a des colonnes ou des poutres en contact avec l’extérieur, qui sont souvent plus froides que l’intérieur du bâtiment. Ce phénomène est quasi inévitable sans isolation par l’extérieur.

Lorsque nous dormons, nous rejetons en moyenne un demi-litre d’eau par personne. Si vous êtes deux, cela équivaut à un litre d’eau chaque soir, et une salle de bain peut contenir jusqu’à 20 litres d’eau en une seule nuit. Si vous ne ventilez pas suffisamment et ne chauffez pas assez, l’humidité peut s’accumuler et former des moisissures généralement dans les coins et autour des fenêtres.

Faut-il s’en inquiéter ?

Il est fréquent de voir des locataires, propriétaires ou acheteurs s’inquiéter de ces taches noires, mais il n’y a, la plupart du temps, pas lieu de paniquer. Bien qu’il soit important de traiter l’humidité pour éviter tout dommage à long terme, les ponts thermiques ne sont pas un problème grave en soi. Le nettoyage occasionnel avec de la javel peut aider à éliminer ces taches et à prévenir la formation de moisissures.

En fait, le problème des ponts thermiques est devenu plus fréquent de nos jours. Le placement des châssis double vitrage dans les maisons modernes a réduit considérablement la ventilation naturelle. Cela ne signifie pas qu’il faille faire machine arrière et repasser au simple vitrage. Il faut simplement adapter nos comportements. Ventiler et chauffer les chambres et salles de bains est plus nécessaire que jamais ; mais difficile à faire passer en période de crise énergétique. Ce n’est d’ailleurs pas sans raison que le problème s’intensifie : en réduisant la température et le chauffage, on accentue la condensation et le développement de moisissures.

Eviter les experts et avocats

Le problème le plus fréquemment rencontré est celui d’un locataire ou d’un acheteur qui se sent grugé par la présence d’humidité. Il n’en faut hélas parfois pas plus pour entendre des mots comme « insalubrité » ou « vice caché ». Il n’est est rien. C’est un phénomène constructif moderne courant mais méconnu du grand public. Il est hélas assez difficile et coûteux à résoudre structurellement.

Réagissez directement en cas de message inquiet de votre locataire ou acheteur. Allez sur place et voyez où se situe la tache. Faites une vidéo et des photos pour les montrer à un professionnel et avoir un rapide avis. Mais cela est souvent bénin, surtout si les taches sont ponctuelles ou très localisées. Alors autant faire preuve de pédagogie plutôt que d’entamer des procédures juridiques coûteuses. Par contre, ne pensez pas solutionner les problèmes en isolant davantage votre bien, vous ne feriez qu’aggraver le problème en l’absence d’une véritable solution de ventilation.

Dans certains cas, il se peut évidemment qu’il y ait une source anormale d’humidité. Le bon sens est de rigueur. Réfléchissez à la source probable : une gouttière engorgée par des feuilles mortes, un joint de douche non étanche, etc. sont des classiques. Il vous faudra dans ce cas, si vous êtes bailleur, faire les réparations. Si cela est dans le cadre d’une vente et que vous n’en aviez pas connaissance, ce sera à charge de l’acheteur.