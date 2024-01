Le PEB en tête des critères déterminants pour les acheteurs immobiliers, selon ING

Le score PEB arrive en tête des critères déterminants qui influencent le prix qu’un acheteur est prêt à payer pour son logement en Belgique, selon la dernière étude trimestrielle d’ING Belgique sur l’immobilier publiée mardi. En parallèle, un changement de mentalité semble s’opérer, avec un plus grand nombre d’acheteurs ouverts à la rénovation pour atteindre un meilleur PEB.

C’est notamment la hausse des prix de l’énergie en 2022 et l’introduction de l’obligation de rénovation en Flandre au début de 2023 qui ont sensibilisé les acheteurs à l’importance de l’efficacité énergétique de leur logement, selon ING, faisant ainsi passer le score PEB devant des critères tels que la localisation ou la présence d’un espace extérieur.

Un risque pour les jeunes

Une différence entre les groupes d’âge existe toutefois à ce sujet, avec seulement 37% des 18-24 ans plaçant l’efficacité énergétique parmi les critères les plus importants, contre 72% chez les 55-64 ans. « Cette situation comporte un certain danger potentiel », souligne Philippe Ledent, économiste chez ING. Ce dernier estime en effet que les jeunes risquent de payer trop cher pour des logements énergivores, en raison de leur inexpérience sur le marché de l’immobilier.

En parallèle, un changement de mentalité semble s’être opéré en 2023 concernant le sujet de la rénovation sur le marché de l’immobilier. Il y a un an, 49% des personnes interrogées indiquaient qu’un mauvais label PEB était un obstacle à l’achat d’une maison. Aujourd’hui, elles ne sont plus que 38%. Ainsi, davantage de ménages sont prêts à acquérir un logement à rénover aujourd’hui qu’il y a un an, à condition que la rénovation corresponde à leur budget.

Par ailleurs, seuls 28% des Belges interrogés disent savoir que chaque maison devra être climatiquement neutre d’ici 2050, et de ce fait obtenir un PEB A, afin de respecter les standards fixés par l’Union européenne.