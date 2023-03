Le nouveau QG d’Infrabel sera la plus haute tour à ossature bois

Logé rue de France à Saint-Gilles, le long des voies de chemin de fer, le futur siège d’Infrabel est sur les rails à double titre. La demande de permis d’urbanisme vient d’être déposée.

L’immeuble sera le siège opérationnel du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge. Rien de plus logique donc qu’il soit quasi adossé au terminal TGV, sur une centaine de mètres bordant la rue de France (voir photo ci-dessous), à hauteur des n° 40 à 50. Il surplombera d’ici trois à quatre ans la gare du Midi de ses rondeurs verrées dessinées par les architectes d’ArtBuild, dont les plans ont été déposés à l’administration régionale fin 2022.

Emplacement du futur siège d’Infrabel © SNCB

Du haut de ses 60 mètres (rez+16), la tour de bureaux à ossature bois sera alors la plus élevée du pays. Sa superficie de l’ordre de 38.000 m2 répartis sur deux niveaux doit accueillir le centre de contrôle du trafic ferroviaire et le siège opérationnel d’Infrabel. Quelque 1.800 postes de travail devraient y trouver place.

Avant de lancer le chantier de construction, il faudra préalablement nettoyer le long terrain actuellement occupé un immeuble de bureaux, des hangars d’activité logistique et un important complexe résidentiel de logements de fonction sur quatre niveaux, désaffecté depuis des années.