Le nombre de crédits hypothécaires encore en forte baisse 

Environ 44.600 contrats de crédit hypothécaire ont été conclus au deuxième trimestre pour un montant total de quelque 7,4 milliards d’euros, selon des statistiques de l’Union professionnelle du Crédit (UPC), publiées par la fédération du secteur financier Febelfin. Tant en nombre de contrats qu’en montant, cela représente une baisse de 36% par rapport à la même période en 2022.

« La hausse des taux d’intérêt, notamment, a entraîné une baisse de la demande et donc une diminution du nombre de crédits octroyés », déclare Ivo Van Bulck, secrétaire général de l’UPC.

Les taux d’intérêt des crédits hypothécaires ont poursuivi leur tendance à la hausse au cours du trimestre écoulé. Sur la base des chiffres publiés par la Banque Nationale, ces taux oscillaient en mai entre en moyenne 4,66% (pour les crédits assortis d’une période initiale de fixité du taux jusqu’à 1 an) et en moyenne 3,28% (pour les crédits assortis d’une période initiale de fixité du taux de plus de 10 ans).

Le nombre de demandes de crédit a connu une diminution d’un peu plus de 29% au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre 2022. Le montant des demandes de crédit s’est lui aussi réduit d’environ 29% par rapport à 2022. Plus de 70.000 demandes de crédit ont été introduites pour un montant total approchant les 13 milliards d’euros.

Toujorus dans un contexte de hausse des taux, le nombre de refinancements externes (-6.454, soit -78%) a connu une forte diminution au deuxième trimestre. Moins de 1.800 refinancements externes ont encore été enregistrés, pour un montant total d’environ 219 millions d’euros.

Le montant moyen emprunté pour l’achat d’un logement a quant à lui légèrement augmenté, pour atteindre 193.000 euros environ. Le montant moyen pour un crédit de construction a également connu une légère augmentation, jusqu’à atteindre 211.000 euros.