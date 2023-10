Le logement, ce révélateur des inégalités sociales

Les inégalités sociales se reflètent dans la qualité du logement et dans la satisfaction par rapport à celui-ci, ressort-il d’une étude menée par Solidaris sur le lien entre logement et santé.

A partir de huit critères – tels que le manque de luminosité, les problèmes d’humidité ou de température, le manque d’espace… – la mutualité socialiste a établi un score du logement de chaque répondant. Pour la moitié (53%), le logement occupé est considéré comme de qualité tandis que les 47% habitent un bien considéré comme de mauvaise qualité.

Les personnes appartenant à des catégories socio-économiques élevées ont davantage accès à des logements de meilleure qualité tandis que celles se trouvant de l’autre côté du prisme se retrouvent dans des logements précaires. Ainsi, « moins de 40% des familles monoparentales, des chômeurs ou des personnes en incapacité de travail occupent un logement très bon ou bon », souligne Solidaris. Or, la qualité du logement est intrinsèquement liée à la santé, avance la mutualité. Ainsi, 34% des répondants habitant un bien considéré comme de très mauvaise qualité ont déjà rencontré un problème de santé lié à leur habitation. « Les maladies respiratoires, la santé mentale et les allergies sont les pathologies les plus souvent évoquées », détaille Solidaris. Lorsque le logement est jugé très bon, cette proportion chute à 3%.

20% insastisfaits de leur logement

Vingt pour cent des répondants se disent insatisfaits de leur logement mais cette insatisfaction semble se réduire avec l’accès à la propriété. Ainsi, seuls 10% des propriétaires sondés ne sont pas satisfaits de leur habitation et 58% s’en disent très satisfaits. Pour les locataires, 30% se disent satisfaits et seuls 37% sont très satisfaits. Les locataires sociaux sont davantage à être insatisfaits (37%) que très satisfaits de leur logement. Selon Solidaris, 74% des logements sociaux peuvent être classés comme très mauvais tandis que 63% des biens privés en location affichent un mauvais ou très mauvais score. En outre, « près de 60% des locataires sociaux et 48% des locataires ont déjà signalé à leur propriétaire un problème de santé en lien avec le bien loué », s’offusque la mutualité.

Pas plus simple du côté des propriétaires

Du côté des propriétaires, « ce n’est pas simple pour autant », nuance Solidaris. Une majorité (68%) estiment qu’il est difficile de rester propriétaire et 42% s’inquiètent de leur capacité financière à entretenir leur logement. Par ailleurs, 93% pensent qu’il faudrait simplifier les démarches pour obtenir aides et primes à la rénovation et 86% que l’État devrait préfinancer les travaux.

Solidaris a sondé un échantillon représentatif de 2.026 Belges francophones âgés de 18 ans et plus entre le 20 février et le 3 mars.