Le fonds immobilier commun des familles Mestdagh et Mulliez toujours à l’achat

Duodev 2, le deuxième fonds immobilier en date de la famille Mestdagh associée à Patrick Mulliez, vient d’ajouter à son portefeuille trois immeubles de bureaux contigus de l’avenue Herrmann-Debroux. L’ensemble sera reconverti en logements.

Lundi dernier, le fonds Duodev 2 a acquis en share deal (transfert d’actions) la société Nordgrund of Benelux, détentrice des immeubles logés aux n°15C à 19 de l’avenue Herrmann-Debroux, à Auderghem.

L’objectif poursuivi est de reconvertir cet ancien complexe de bureaux et de parking obsolète en complexe résidentiel de quelque 80 appartements. Situé à proximité d’un nœud de communication unique et du quartier résidentiel et scolaire (Saint-Hubert) surplombant le parc Seny, ce foncier stratégique est tout désigné pour prolonger le tissu résidentiel existant.

«Par cette acquisition, nous confirmons notre stratégie d’investir dans des projets à dominance résidentielle dans les grandes villes européennes. Après Madrid, Paris, Berlin, Sophia Antipolis (Nice) et la Pologne, il s’agit du second investissement à Bruxelles», motivent les pilotes du fonds Duodev 2, qui pèse aujourd’hui 150 millions d’euros pour une capacité d’investissement évaluée entre 500 et 600 millions et un rendement brut (TRI) de l’ordre de 12 à 15% sur fonds propres.

Pour rappel, Duodev 1 avait permis de financer 22 projets immobiliers mixtes, à prédominance résidentielle également, pour un montant global avoisinant 800 millions d’euros.

Equilis toujours à la manœuvre

C’est Equilis, le bras de promotion immobilière de la famille Mestdagh qui, en sa qualité de partenaire privilégié du fonds Duodev 2, jouera le rôle de maître d’ouvrage pour le futur chantier. Il a fait d’ores et déjà choisi le bureau bruxellois d’architectes A2M reconnu internationalement pour son expertise en matière de conception de bâtiments durables et innovants. A2M, qui achève pour l’instant l’important chantier de reconversion du siège ING Marnix, sera chargé d’inscrire son projet dans les balises du Plan d’aménagement directeur (PAD) Herrmann-Debroux, qui vise à long terme à redessiner l’entrée de Bruxelles depuis l’autoroute E411.

Afin de permettre la réhabilitation et la reconversion de ce site, la majeure partie du bâti existant sera entièrement rénovée et la structure existante sera maintenue pour faire place à environ 80 logements. Equilis et A2M envisagent de déposer la demande de permis avant l’été prochain.