Le chinois Evergrande présente son plan de restructuration de la dernière chance

Le géant chinois du secteur immobilier Evergrande, dont la situation financière précaire inquiète les marchés internationaux, a présenté mercredi dernier un plan de restructuration de sa dette colossale. Il doit encore être validé par ses principaux créanciers.

En difficultés financières depuis des mois et à deux doigts de la faillite, le géant chinois de la promotion immobilière Evergrande est aujourd’hui étranglé par une dette estimée l’an dernier déjà à plus de 300 milliards de dollars. L’effondrement du puissant groupe coté en Bourse de Hong Kong, qui a un temps compté jusqu’à 200.000 salariés, provoquerait une onde de choc qui dépasserait les frontières de l’empire du Milieu où le secteur immobilier génère plus du quart du produit intérieur brut (PIB) chinois et est un pilier stratégique de la croissance à l’échelle du continent.

L’ex-champion de l’immobilier a bâti sa fortune grâce au boom de la construction ces dernières décennies en Chine, dans un pays où l’acquisition d’un bien est souvent un prérequis au mariage et un investissement. Mais le secteur est fragilisé depuis 2020 par le ralentissement économique et par un durcissement réglementaire qui a considérablement réduit l’accès au crédit pour les promoteurs. Ces mesures ont marqué le début des soucis financiers d’Evergrande.

34 à 40 milliards à trouver d’urgence

Il y a 9 mois déjà que le groupe aurait dû fourbir les lignes directrices d’un plan censé garantir sa survie. Mais il a été reporté, creusant encore le trou financier. Les principaux créanciers touchés par les difficultés financières du géant immobilier aux pieds d’argile doivent se prononcer d’ici fin mars sur l’offre de restructuration de la dernière chance actuellement mise sur la table. «Ces trois prochaines années, la principale tâche (du groupe) sera d’assurer la remise des biens (aux clients), de s’efforcer de reprendre le travail et la production et de maintenir un fonctionnement ordonné de son activité», souligne Evergrande dans un communiqué publié hier soir.

Pour y parvenir, 250 à 300 milliards de yuans seront nécessaires (de 34 à 40 milliards d’euros), précise la direction du groupe dans un document adressé aux marchés boursiers. Evergrande y propose notamment à ses créanciers d’échanger leur dette contre de nouvelles obligations et une participation dans deux filiales, dont sa branche de véhicules électriques.

Outre l’immobilier, Evergrande est en effet présent dans une multitude de secteurs, dont celui de l’automobile, présenté comme un secteur d’avenir. Fondée en 2019, la filiale dédiée, Evergrande NEV, n’a pas hésité à affirmer vouloir rivaliser avec le constructeur américain Tesla. Mais elle n’a pour le moment commercialisé qu’un millier de véhicules, selon ses derniers bilans.